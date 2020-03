Organizatorzy Restaurant Week zapraszają na Koneser Restaurant Week

Organizatorzy Restaurant Week zapraszają na jego lokalną odsłonę – Koneser Restaurant Week. Wydarzenie odbędzie się od 18 do 23 marca w zrewitalizowanej XIX-wiecznej fabryce wódek na warszawskiej Pradze.

Autor: horecatrends.pl Data: 05 marca 2020 11:04

Na festiwal specjalne menu przygotowało 10 restauracji mieszczących się na terenie Centrum Praskiego Koneser: Koneser Grill, Bistro Bar WuWu, ORZO People Music Nature, Syreni Śpiew, Ferment Praski, Bombay Masala, Bar 3/4, Frankie’s oraz Columbus Coffee. Restauracje Zoni i Koneser Grill przygotują specjalne kolacje degustacyjne, które Goście festiwalu będą mogli zarezerwować w specjalnych cenach.



– Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu nie tylko mieszkańców okolicy, ale wszystkich warszawiaków. Koneser Restaurant Week jest świetną okazją do poznania oferty restauracji znajdujących się w nowym centrum lifestylowym na warszawskiej Pradze. Goście znajdą tutaj mieszankę kuchni całego świata, zaczynając od orientu w Bombay Masala, poprzez dania inspirowane tradycyjną kuchnią polską w Bar Bistro WuWu, a kończąc na modnej kuchni europejskiej serwowanej w Syrenim Śpiewie – mówi Tomasz Chądzyński, koordynator Festiwalu Koneser Restaurant Week.

Każda restauracja przygotuje dwie wersje menu festiwalowego do wyboru: mięsne/rybne i wegetariańskie/wegańskie. Zostaną one przygotowane wyłącznie z okazji festiwalu Koneser Restaurant Week – na co dzień proponowane potrawy będą niedostępne .

Dań można spróbować wyłącznie w dniach 18 – 23 marca br. Koszt trzydaniowego menu to 49 zł za osobę.