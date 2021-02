Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości

Ile razy można składać pismo wyjaśniające w postępowaniu o subwencję z Tarczy PFR 2.0? Ile jest czasu na wydatkowanie środków z tarczy 2.0? Czy subwencja zostanie umorzona automatycznie czy trzeba przesłać dodatkowe informacje? Przedsiębiorców wciąż nurtuje wiele pytań, dotyczących Tarczy 2.0, a czasu coraz mniej, bo wnioski składać można do 28 lutego. Na niektóre z nich na łamach WNP.PL odpowiadają eksperci PFR.

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju ma pomóc firmom najbardziej poturbowanym przez drugą falę pandemii. Wnioski o subwencje można składać do 28 lutego, czyli praktycznie zostały ostatnie godziny na działanie.

Wciąż jednak wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak skorzystać z tej pomocy. Innych nurtują kwestie warunków rozliczania i umarzania subwencji.

Redakcja WNP.PL w ostatnich dniach zbierała pytania od przedsiębiorców, starających się o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Trafiali do nas zarówno ci, którzy są na etapie wnioskowania, jak i ci, których wnioski zostały odrzucone.

Sporo wątpliwości mają także przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji i otrzymali pomoc. Przed nimi teraz kwestie rozliczania i umarzania pomocy z Tarczy.

Zebraliśmy wszystkie pytania i prośby o pomoc w interpretacji przepisów i poprosiliśmy ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju o rozwianie wszelkich wątpliwości.

Wśród nadsyłanych do redakcji próśb o wyjaśnienie pojawiały się m.in. pytania o to, czy można poprawić wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 lub go cofnąć i złożyć nowy? Czy konieczne będzie raportowanie wydatków z otrzymanych subwencji? Czy nawet pojedyncze, drobne naruszenie będzie wystarczającym powodem dla rozwiązania umowy subwencji?

Jednak próśb o pomoc w interperatcji przepisów, czy wyjaśnienie odmowy przyznania subwencji było o wiele więcej. Dlatego w ramach naszej akcji do ekspertów trafiły kolejne pytania, na które odpowiedzi publikujemy poniżej.

Czytelnik prowadzi z żoną bistro, działalność uruchomili 30 listopada 2019 r. i obecnie zatrudniają jednego pracownika: od września na umowie zleceniu a od stycznia na umowie o pracę. Przedsiębiorca notuje spadek obrotów ok 70-80 proc. i pyta, czy może wnosić o jakąkolwiek pomoc z tarczy?

- Koniecznym warunkiem otrzymania subwencji przez mikrofirmę w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest m.in. zatrudnianie na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę, choć na część etatu.

Czytelnik otrzymał w maju 2020 roku subwencję w ramach Tarczy 1.0 oraz w lutym w ramach Tarczy 2.0. Wiodący kod jego działalności to PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). W związku z otrzymaną pomocą w ramach obu tarcz przedsiębiorca pyta, czy i kiedy może starać się o umorzenie tarczy 1.0?



- Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w kwestii umorzeń zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. Jednocześnie PFR przypomina, że pierwsze umorzenia subwencji finansowych rozpoczną się po 29 kwietnia 2021 r.

Przedsiębiorca pyta, czy Tarcza 2.0 zostanie umorzona automatycznie czy trzeba przesłać dodatkowe informacje?

- Weryfikacja spełnienia warunku umorzenia subwencji finansowej zostanie dokonana przez PFR w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. Weryfikacja ta zostanie dokonana w oparciu o informacje przekazane do PFR przez organy publiczne, w tym ZUS (nie wymaga to złożenia oświadczenia przez mikrofirmę).