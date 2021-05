Otwarte lokale w Krakowie. Zobacz listę

Trwa wielkie odliczanie do otwarcia gastronomii. Zanim to jednak nastąpi, część lokali w ramach akcji #otwieraMY już funkcjonuje, Właściciele starają się prowadzić biznes "prawie" normalnie. Które lokale otwarte są w Krakowie?

Gastronomia odlicza dni,godziny i minuty do odmrożenia. 15 maja mogą zacząć znów działać ogródki restauracyjne a 29 maja lokale, restauracje i kawiarnie.

W całym kraju cześć restauratorów i właścicieli lokali zdecydowała się na otwarcie i "normalne" funkcjonowanie.

Które lokale w Krakowie są otwarte

Restauracja Tesone

- Gdyby ktoś pytał, czy jesteśmy otwarci❗❗❗ ℹ Informujemy że tak - działamy jak zwykle i zapraszamy wszystkich którzy kochają pysznie jedzenie, fajną atmosferę oraz normalności w tych dziwnych czasach ℹ Informujemy również że naszym Gościom nic nie grozi ani ze strony służb mundurowych, ani ze strony wirusa😎 🔥 Serdecznie zapraszamy - informują właściciele lokalu na Facebooku.

Carl and Bart

- Kochani, pogoda na najbliższe dni zapowiada się fantastycznie! ☀❤ Czy może być coś lepszego, niż pyszne jedzenie i kameralny ogródek? 😍 Wpadajcie do Carl & Bart! - czytamy na Facebooku.

Małopolski wagon

Z radością donosimy, że PLAC ZABAW w Małopolski Wagon Rodzinnie - mięso & pizza wreszcie gotowy i po pierwszych testach! Od dziś zapraszamy wszystkich najmłodszych gości do zabawy w naszym ogrodzie przy ul. Czerwienskiego 20a ❤️ A rodziców do relaksu na tarasie - czytamy na profilu na Facebooku.

Na Żółto i Na Niebiesko

- Drodzy nasi goście, klienci i smakosze Ci duzi i Ci mali stało się! Mamy tego dość mówimy zakazom STOP! Nie chcemy dalej żyć w odizolowaniu. Mimo że nasz bar był cały czas czynny dla Was mimo zakazów to miło nam wszystkich poinformować że OTWIERAMY się na nowo. Nasza piękna odnowiona sala czeka z utęsknieniem i przyjemnością i uśmiechem na twarzy przywitamy każdego z Was czekają przepyszne posiłki i napoje. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BARU #NAZÓŁTOINANIEBIESKO - czytamy na Facebooku.

Talerz Restaurant

- Taka pogoda... kojarzyć może się już tylko z latem! 🌞 A jak lato, to i spędzanie czasu na powietrzu! 🙌 Wpadajcie do nas na zimne piwko lub ulubionego drinka 🍻 Do zobaczenia 😄 - informują właściciele lokalu na Facebooku.

Zdrowa Krowa

- Nie przemęczajcie się i odpoczywajcie, zdecydowanie zasługujecie na to, po całym tygodniu.😄 Obiadem też nie musicie się przejmować - po prostu przyjdźcie do nas, zamówicie go. P.S. na miejscu serwujemy również pyszne koktajle z %%%🍹 - czytamy na Facebooku.

Manoa Green

- W Manoi stawiamy na dobrą atmosferę. Zależy nam, abyście przekraczając próg czuli się, jakbyście odwiedzali dobrego sąsiada lub bliskiego znajomego. Wpadajcie w odwiedziny 💚 - informuje lokael na Facebooku.