Papa John's: Wszystkie nasze lokale pracują. Zainteresowanie dostawą jest większe

Autor: AW/horecatrends.pl Data: 14 kwietnia 2020 17:48

Horecatrends.pl: Jak obecnie działa sieć Papa John's?

Joanna Zawada, Marketing Director Poland Papa John's: Wszystkie nasze lokale pracują. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na dostawie z minimalnym udziałem odbiorów osobistych. Godziny pracy pozostały bez zmian. Dwuetapowo zwiększyliśmy jednak strefy dostaw, by móc dotrzeć wszędzie tam, gdzie są nasi klienci. Wprowadziliśmy też nowe metody płatności online rozpoczynając współpracę z PayU – po to, by ułatwić klientom korzystanie z naszej strony i by ograniczyć konieczność płacenia gotówką. Angażujemy się także w pomoc tym, którzy pomagają innym 24/7 – dostarczamy posiłki do szpitali samodzielnie i w ramach akcji #WzywamyPosiłki. De facto pracujemy intensywniej niż przed.

Jakie jeszcze kroki musieliście podjąć?

Jako pierwsza sieć w Polsce wprowadziliśmy dostawę bezkontaktową - każde zamówienie jest w ten sposób realizowane już od dłuższego czasu. Wzmocniliśmy procedury bezpieczeństwa w lokalach, wprowadziliśmy m.in. dodatkowe mierzenie temperatury czy maseczki i rękawiczki, zanim stały się obowiązkowe. Na bieżąco śledziliśmy wprowadzane przez rząd postanowienia – dotyczące liczby osób w strefie kasy czy zachowywania bezpiecznej odległości między poszczególnymi stanowiskami pracy i dostosowywaliśmy się jak najszybciej. Staramy się robić więcej i lepiej, niż jest to wymagane.

Czy nie ma problemu z dostawcami?

Na ten moment nie. Niestety w związku z sytuacją w branży gastronomicznej nastąpiło wiele zwolnień, sporo lokali się zamknęło. To spowodowało, że osób szukających pracy, szczególnie w dostawie, jest coraz więcej. Widzimy, jak dużo aplikacji spływa do nas. Większość naszych kierowców pracuje normalnie. Zatrudniamy też nowe osoby.

Jak duże jest zainteresowanie dowozami?

Mamy ten „komfort", że już wcześniej byliśmy znani z dostawy oraz współpracowaliśmy z agregatorami, więc dostawa stanowiła sporą część biznesu. Teraz to zainteresowanie jest jeszcze większe, choć oczywiście patrząc całościowo na liczbę zamówień, jest ich znacznie mniej niż przed epidemią. Ludzie są niepewni tego, co się wydarzy, ograniczają zbędne wydatki, sporo osób wyjechało z Warszawy, np. studenci. Staramy się jednak na bieżąco antycypować potrzeby klientów – wprowadzamy atrakcyjne promocje, działamy wspólnie z partnerami jak Pepsi czy Unilever, mamy w planach nowości produktowe i konkursy z rewelacyjnymi nagrodami. Liczymy, że to pomoże przekonać do zamawiania u nas kolejne osoby.