Papuvege i Umamitu - nowe lokale w Fabryce Norblina

22 września w Food Town w Fabryce Norblina na warszawskiej Woli wystartowały Umamitu i Papuvege - wegański street food.

Autor: horecatrends.pl Data: 21 października 2021 13:00

Papuvege i Umamitu w Food Town

Food Town to unikalnie zaprojektowana przestrzeń gastronomiczna w Fabryce Norblina, obejmująca pięć zabytkowych hal fabrycznych o łącznej powierzchni 3200 mkw. To największe tego typu miejsce w Warszawie. Jedna z hal dedykowana jest wydarzeniom kulturalnym i koncertom. Pozostałe z nich zorganizowane są tematycznie – azjatycka, śniadaniowo-lunchowa, industrialna czy centralna. W Food Town będą działać 23 koncepty gastronomiczne. Impreza otwierająca Food Town rozpocznie się w piątek, 22 października.

Papuvege: wegański street food

Papuvege to koncept Laur Monti należący do Food Quantum. Po 6 latach marka przeszła rebranding.

- Nie jestem ortodoksem, kocham łączyć kuchnie kontynentów w jednym daniu. Mając 20 lat jeździłam food truckiem Papuvege po festiwalach muzycznych i konwentach tatuażu. W czasie rocznej podróży po Azji zakochałam się w uderzeniu smaków Tajlandii i Indonezji, które chciałam przenieść do Europy. I tak otworzyłam pierwszy lokal w Łodzi. Za nami ciężki czas pandemii, ale rozwijamy się, co mnie napędza jeszcze bardziej - mówi Laura Monti, kreatorka smaków w kuchni Tel Aviv Urban Food, Umamitu i Papuvege.

- Weganizm to już duch naszych czasów. Ostatnie badania wskazują, że ponad 70 procent Polaków deklaruje chęć ograniczenia jedzenia mięsa. Ja na to postawiłam 11 lat temu, tworząc jedną z pierwszych wege restauracji w Polsce Tel Aviv. Teraz rynek jest jeszcze bardziej chłonny na roślinne dania – zwraca uwagę Malka Kafka, współwłaścicielka Food Quantum, czyli domu marek Umamitu, Papuvege i Tel Aviv Urban Food. – I właśnie dlatego wchodzimy we współpracę. Otwieramy kolejne punkty, żeby dobre, wegańskie jedzenie było dostępne na mieście dla każdego. Każdy zamiennik mięsa będzie lepszy dla środowiska – dodaje.