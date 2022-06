Pascal Brodnicki inwestuje w nowe projekty (wywiad)

Pascal Brodnicki edukuje na temat jedzenia. Uczy gotować dzieci w programie telewizyjnym „Tak smakuje dziękuję”. Dorosłych przekonuje do jedzenia ryb w kampanii „Teraz pstrąg”, w ramach której odbyły się warsztaty kulinarne w zajeździe rybackim Pustelnia na Lubelszczyźnie. Gotowanie z Pascalem stało się okazją do rozmowy, podczas której kucharz opowiedział nam o swoich planach zawodowych i kulinarnych projektach, w które jest zaangażowany.

Jakub Szymanek: W minionym roku włączyłeś się w projekt „Teraz pstrąg” i zostałeś ambasadorem tej kampanii. W tym roku komunikacja promująca ryby jest kontynuowana. Jak oceniasz te działania i podejście Polaków do jedzenia ryb?

Pascal Brodnicki: Bardzo cieszę się, że kolejny rok jestem zaangażowany w kampanię „Pstrąg jest pyszny, bo aquakulturalny”. W Polsce jeszcze mało ludzi ma świadomość na ten temat, więc chcemy edukować i pokazać, jakie pyszne dania można zrobić z ryby, z pysznego pstrąga, jak można go jeść.

Aquakultura jest popularna na całym świecie i chcemy promować ją w Polsce. Jest to rolnictwo na wodzie, ochrona gatunków ryb i zasobów wodnych. Aquakultura to nie tylko pstrąg, ale wszystkie ryby i rośliny, które żyją w wodzie. Jest to wspieranie ekologii i dbanie o środowisko.

Pascal Brodnicki wrócił do pracy w telewizji

Kolejnym projektem, w który zaangażowałeś się w tym roku, był program telewizyjny „Tak smakuje dziękuję”. Skąd taki pomysł?

Dostałem propozycję od domu mediowego, żeby wziąć udział w programie typu „happy tv”, czyli szczęśliwa telewizja, który polega na tym, że dzieci z całego kraju piszą do mnie, że chcą razem ze mną podziękować komuś za pomoc. Bardzo spodobał mi się ten pomysł, że będę jeździć po całej Polsce i pomagać dzieciom odwdzięczyć się kulinarnie konkretnym osobom. Różne są historie w programach. Dzieci dziękują swoim bohaterom. Może to być trener, ktoś z rodziny, dawca szpiku.

Interakcje z ludźmi dają mi mnóstwo radości i bardzo cieszę się, że powstał pierwszy sezon programu, w którym gotuję razem z dziećmi. Oczywiście przepisy są bardzo proste, żeby dzieci mogły je zrobić. Robimy wywiad o tym, co dany bohater lubi jeść, czym się interesuje i pod tym kątem gotujemy, żeby podziękować i sprawić kulinarną przyjemność drugiej osoby.

Wróciłeś do telewizji po 7 latach. Czy dostrzegasz różnice w robieniu programów telewizyjnych teraz w porównaniu do przeszłości?

Nie widzę zbytnio różnic. Natomiast na pewno praca w telewizji różni się od przygotowywania programów w internecie. Jak powiedziałeś, miałem 7 lat przerwy od telewizji. Potrzebowałem odpocząć i oczyścić głowę. W tym czasie robiłem programy do internetu, więc nie zapomniałem, jak pracuje się z kamerą.

Natomiast jak odchodziłem z telewizji, to chciałem zostać producentem, ale jakoś nie wyszło. Przeniosłem się do sieci. Zrobiliśmy Tubę Smaku, która obecnie ma 7 kanałów, ponad półtora miliona subskrybentów i ponad 1000 filmów z przepisami. Każdy kanał ma swoją tematykę i rozwija się dobrze. I tutaj trochę pełnię rolę producenta, a nie tylko kucharza prowadzącego.

Pascal Box, Pascal Today i Pascal House: kiedy premiera projektów?

W ubiegłym roku pojawiła się informacja o twoim wspólnym projekcie z grupą Food and Friends. Na jakim etapie są obecnie prace?

Nasze działania trochę wyhamowała pandemia, ale już dalej działamy. Jak wiesz, nigdy do tej pory nie otworzyłem własnego punktu gastronomicznego, a chciałem coś zrobić w tym kierunku. Nie ukrywam, że jestem wymagający, a w związku z tym chcę, żeby te projekty były bardzo dobrze przygotowane.

Na początek ruszamy z dietą pudełkową Pascal Box. Natomiast to nie jest prosty produkt na sprzedaż, patrząc na rynek. Musi być jakość produktów, żeby wyróżnić się i przyciągnąć klientów. Chcę, żeby klient dostał od nas bardzo dobry produkt i nad tym obecnie pracujemy. Zatem pierwsza odsłona naszego projektu to dieta pudełkowa.

Później będzie Pascal Today, czyli małe punkty gastronomiczne, w których będzie można wziąć pudełka do jedzenia, ewentualnie zjeść na miejscu. A trzeci projekt to Pascal House, czyli taka restauracja z kuchnią domową, z prostymi przepisami. Ale trzeci projekt wystartuje dopiero po tym, jak zobaczymy, jak dwa pierwsze projekty zostaną przyjęte. Wówczas na zasadzie franczyzy będziemy otwierać lokale w całej Polsce.

Czy znasz już terminy, w których wystartują wspomniane projekty?

Pierwsza odsłona, czyli diety pudełkowe to będzie przełom sierpnia i września. Z drugim projektem jeszcze czekamy. Chciałbym jeszcze w tym roku, ale patrząc na różne czynniki jak inflacja czy ceny produktów, może to przesunąć się w czasie. Zobaczymy, jak będzie. Ludzie będą oszczędzać, a najczęściej jak trzeba oszczędzać, to odmawia się sobie przyjemności, czyli oszczędza się na wyjściach do restauracji. Natomiast mam nadzieję, że poradzimy sobie sprawnie ze wszystkimi projektami, jakimi są Pascal Box, Pascal Today i Pascal House.

Zatem życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.