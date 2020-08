Pasibus odświeża swoje menu

Nowy rozmiar burgerów z większą ilością mięsa niż dotychczas, burger całkowicie wegański oraz w wersji na słodko - to tylko niektóre nowości w Pasibusie.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 13 sierpnia 2020 13:31

- Zdecydowaliśmy się na odświeżenie naszego menu, by jeszcze lepiej trafiać w gusta naszych wiernych Pasibrzuchów. Bułka maślana w wersji "L" w znaczący sposób odmieni każdego znanego burgera z naszej oferty i - mamy nadzieję - zaspokoi każdy apetyt. Wsłuchując się w potrzeby naszych odbiorców, postanowiliśmy stworzyć też burgera WEGAŃSKIEGO, jednocześnie nadal pozostawiając możliwość wymiany wołowiny w każdym burgerze na kotleta warzywnego - tłumaczy Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

Pasibus to marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął właśnie w stolicy Dolnego Śląska i szybko stał się kultowym miejscem na kulinarnej mapie miasta. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 13 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Marka prowadzi 26 lokali marki w Polsce, w tym 9 restauracji zostało stworzonych we współpracy ze spółką Helios.