Sieć burgerowni Pasibus otwiera kolejny lokal, tym razem w Galerii Amber w Kaliszu. To już 27. lokal marki i 10. stworzony we współpracy ze spółką Helios. Restauracja czynna będzie od 4 grudnia 2020 r.

Autor: horecatrends.pl Data: 03 grudnia 2020 10:11

- W końcu Pasibus zawita w Kaliszu - niezmiernie nas to cieszy. Po perturbacjach roku 2020 jesteśmy gotowi zaprosić Pasibrzuchów w nasze skromne progi. Na razie możemy się otworzyć tylko na odbiór zamówień na wynos, ale zrobimy wszystko by kaliskie Pasibrzuchy wyszły od nas uśmiechnięte - tłumaczy Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

Znakiem rozpoznawczym Pasibusa są burgery z ręcznie mieloną wołowiną o wyrazistym smaku oraz odważnymi połączeniami dodatków. Na Kaliszan w nowym lokalu marki będzie czekać klasyczne menu sieci, w tym m.in. Bebek Junior z wołowiną, różowym sosem, sałatą lodową, autorskim sosem BBQ, serem cheddar, grillowanym boczkiem i cebulą, Chorizard także z wołowiną, różowym sosem oraz rukolą, pastą z suszonych pomidorów i żurawiny, serem cheddar, grillowanym chorizo i grillowaną pieczarką. Natomiast dla miłośników kuchni roślinnej Pasibus przygotował Standard Vegan, który podawany jest w bułce pszennej z autorskim kotletem warzywnym (z fasoli czerwonej, kukurydzy, świeżej papryki, kapusty pekińskiej, pora, marchewki, czosnku, ryżu brązowego, słonecznika, kaszy manny, lnu, kolendry, chilli i przypraw) z wegańskimi wersjami majonezu oraz sera cheddar. Nie brakuje w nim także warzyw – pomidora, ogórka kiszonego i cebuli. Kotlet jest smażony osobno na oleju roślinnym.

Wszystkie burgery będą dostępne w wersji "L" i "XL". Można w nich bezpłatnie wymienić kotleta mięsnego na kotleta wege (całkowicie wegetariańskiego, smażonego osobno) lub smażony ser przygotowany według autorskiej receptury. Mieszkańcy Kalisza będą mogli skosztować także Pasi Frytek, Pasi Batatów, Pasi Lemoniady, genialnych kulek serowych, serwowanych w wersji klasycznej i na ostro, a także autorskich sosów.

W nowym lokalu dostępna będzie także oferta Wypasik. Obejmuje ona pięć, mniejszych od standardowych, burgerów podawanych w bułce maślanej, dostępnych w preferencyjnej cenie – 9 zł. Klienci mają do wyboru między innymi: Cheese Pasik z wołowiną, sałatą lodową, serem cheddar i sosami pomidorowo-bazyliowym oraz białym; Jalapeño Pasik z wołowiną, sosem jalapeño-majo, sałatą lodową, papryczką jalapeño i cebulą; a także Chicken BBQ Pasik z kurczakiem w panierce, majonezem, sałatą lodową, cebulą oraz sosem bebek. Każdy z nich można zamówić w zestawie z frytkami albo napojem za 12 zł. Można je także zamawiać w Boxach - Duży to 3 dowolne Wypasiki i frytki za 35 zł, a Giga zawiera 6 Wypasików i giga porcję frytek za 66 zł.

Pasibus, z okazji otwarcia, przygotował dla Kaliszan specjalną ofertę. Od 4 do 7 grudnia br. wszystkie burgery w wersji "L" będą kosztować maksymalnie 15 zł, a te w wersji "XL" maksymalnie 20 zł. Restauracja zlokalizowana jest w Galerii Amber i będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-21:00, a w niedzielę od 12:00 do 20:00.

Ze względu na wprowadzone w Polsce restrykcje sanitarne, kaliski lokal Pasibusa będzie serwował burgery tylko w opcji na wynos - po zamówieniu na miejscu lub przez telefon. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także opcja zamówień z dowozem realizowana z partnerami zewnętrznymi.

Obecnie działa 24 z 27 lokali marki, oferują one zarówno odbiór burgerów na miejscu, jak i z dowozem. Klienci mogą składać zamówienia, korzystając z aplikacji i systemów zewnętrznych partnerów oraz własnej usługi Pasibusa - Pasi Dostawy, która jest dostępna na stronie pasidostawa.pl.