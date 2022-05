Pasibus otwiera nowy lokal w Poznaniu

7 maja Pasibus otwiera nowy lokal przy ul. Święty Marcin w centrum Poznania. To druga restauracja tej marki w Poznaniu, 26. lokal w Polsce i zarazem kolejny stworzony we współpracy ze spółką Helios.

Nowy Pasibus w Poznaniu

Lokal przy ul. Święty Marcin 58/64 to druga restauracja Pasibusa w stolicy Wielkopolski. Pierwsza znajduje się w strefie gastronomicznej centrum handlowego Posnania. Od niedzieli do czwartku nowa lokalizacja będzie czynna w godz. 10:00 – 23:00, natomiast w piątki oraz soboty lokal zaprosi gości dłużej – aż do godz. 1:00 w nocy.

Na gości odwiedzających nowy lokal marki będzie czekać klasyczne menu sieci, w tym m.in. mięsne klasyki: Bebek Junior czy Chorizard, a także propozycje dla miłośników kuchni roślinnej, m.in. burger Standard Vegan z autorskim kotletem warzywnym z wegańskimi wersjami majonezu oraz sera cheddar. We wszystkich burgerach można bezpłatnie wymienić kotleta mięsnego na kotleta wege (całkowicie wegetariańskiego, smażonego osobno), smażony ser przygotowany według autorskiej receptury lub kurczaka. W menu są również Pasi Frytki, Pasi Bataty, Pasi Lemoniada, kulki serowe, a także autorskie sosy.



Z okazji otwarcia restauracji Pasibus przygotował dla gości odwiedzających nowy lokal w Poznaniu specjalną ofertę. W weekend 7-8 maja br. burgery będą dostępne w promocyjnych cenach: te mniejsze będą kosztować maksymalnie 19,99 zł, a te większe 22,99 zł.



Oprócz menu dostępnego na miejscu Pasibus oferuje także możliwość zamówienia jedzenia online z dowozem. Klienci mogą składać zamówienia poprzez Pasi Dostawę, dostępną na stronie pasidostawa.pl, a także skorzystać z aplikacji i systemów zewnętrznych partnerów.

Restauracje Pasibusa znajdują się już w 13 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdyni, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Marka prowadzi 26 lokali w Polsce, w tym 12 restauracji stworzonych we współpracy ze spółką Helios.