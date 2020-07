Pasibus otwiera restaurację w Szczecinie

W najbliższy piątek, 17 lipca burgery Pasibusa dostępne będą w Centrum Galaxy w Szczecinie. Lokal będzie wyróżniał się wystrojem nawiązującym do miasta i klimatu tamtejszej stoczni. To już 9. restauracja stworzona we współpracy ze spółką Helios i zarazem 26. lokal marki w Polsce.

