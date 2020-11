Pasibus startuje z nowym challengem na rynku gastronomicznym

Pasibus przechodzi od słów do czynów i rzuca firmom wyzwanie - #HOTGASTROCHALLENGE. Akcja ma na celu wsparcie lokalnych restauracji w całej Polsce. Kultowa marka burgerowni 4 listopada br. nominowała pierwsze sieci gastronomiczne (i nie tylko) do udziału w wyzwaniu.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 05 listopada 2020 10:44

- Zainspirowani działaniami jednej z globalnych sieci gastronomicznych zza wielkiej wody, która zdecydowała się zaprosić swoich odbiorców do korzystania z produktów konkurencji, postanowiliśmy zainicjować nowy challenge na rodzimym rynku gastronomicznym. W dzisiejszych czasach każde wsparcie dla restauracji i barów jest na wagę złota. Pracownicy gastronomii oraz firm również potrzebują zjeść, dlatego zachęcamy ich do wspierania lokalnych knajp poprzez zamawianie jedzenia na wynos lub w dowozie – mówi Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

#HOTGASTROCHALLENGE polega na złożeniu zamówienia w lokalnej restauracji przez inne koncepty gastronomiczne lub lokalne firmy i wsparcie lokalnej gastronomii, której działalność została ograniczona ze względu na pandemię COVID-19. Po zakupie dań od lokalnego przedsiębiorcy uczestnicy nominują kolejne firmy lub koncepty do podobnego działania. Pasibus zaprasza do wyzwania wszystkie firmy.

Kultowa marka burgerowni 4 listopada br. rozpoczęła i wsparła jeden z lokali Shrimp House zamawiając tam posiłki dla swoich pracowników, nominowała też do wyzwania pierwsze firmy.

Pasibus to kultowa marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął właśnie w stolicy Dolnego Śląska i szybko stał się kultowym miejscem na kulinarnej mapie miasta. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 13 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Marka prowadzi 26 lokali marki w Polsce, w tym 9 restauracji zostało stworzonych we współpracy ze spółką Helios.