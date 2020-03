Pasibus testuje mniejsze i tańsze burgery

Pasibus w Opolu wprowadził trzy nowe burgery w mniejszych rozmiarach. To propozycja na tzw. mniejszy głód dostępna w ramach oferty specjalnej „Wypasik”, którą marka właśnie testuje w swoim opolskim lokalu w galerii handlowej Solaris Center.

Autor: horecatrends.pl Data: 04 marca 2020 14:50

W ofercie „Wypasik” dostępnej jedynie w opolskim Pasibusie znalazły się trzy nowe burgery w mniejszych rozmiarach: klasyczny Classic Pasik z dodatkiem ogórka kiszonego i cebuli, Cheese Pasik z serem cheddar i sosem pomidorowo-bazyliowym oraz ostrzejszy Jalapeno Pasik z papryczkami jalapeno. Każdy z mniejszych burgerów przygotowywany jest w maślanej bułce, która również nie jest dostępna w standardowej ofercie.



Burgery z oferty „Wypasik” osztują 9 zł, a w zestawie z małymi frytkami lub wybranym napojem – 12 zł.



Oferta „Wypasik” została wprowadzona testowo w lokalu Pasibus w Opolu. Jeśli okaże się sukcesem, to wkrótce pojawi się również w burgerowniach w innych miastach.



Pasibus to popularna sieć burgerowni, która wywodzi się z Wrocławia, gdzie zaczynała swoją działalność od popularnego foodtrucka. Obecnie restauracje sieci znajdują się już w jedenastu miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Pasibus w Opolu to jeden z sześciu lokali marki stworzonych we współpracy z Heliosem, operatorem największej sieci kin w Polsce. Współpraca trwa od kwietnia br., w sumie w jej ramach planowane jest otwarcie kilkudziesięciu lokali.