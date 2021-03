Pasibus testuje nowe menu

Pasibus, sieć burgerowni znana z odważnego i oryginalnego łączenia smaków, wprowadza nowości do oferty. W restauracji prowadzonej we wrocławskiej galerii Wroclavia testowane jest nowe menu, a od 1 marca br. we wszystkich lokalach Pasibus dostępny będzie burger miesiąca.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 01 marca 2021 09:13

- Zbliża się wiosna, a to zawsze dobry czas na zmiany, wprowadzenie lekkości oraz świeżości do naszych propozycji. Dlatego też rozpoczęliśmy testy nowego menu w jednym z naszych wrocławskich lokali, które potrwają do połowy marca. Jeśli nasze propozycje zostaną dobrze przyjęte przez klientów, wprowadzimy je w pozostałych lokalach sieci Pasibus. W marcu powracamy również z burgerem miesiąca, który będzie dostępny we wszystkich naszych restauracjach - mówi Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

W restauracji Pasibus Wroclavia trwa testowanie nowego menu. Wśród nowych pozycji znalazł się wegański burger Cebulion Vegan serwowany z autorskim kotletem wege, sałatą lodową, wegańskim majonezem, duszoną cebulą, ogórkiem kiszonym i sosem BBQ. Wzbogaca on ofertę burgerów dla wegan, w której - poza nowym Cebulion Vegan - jest dobrze znany Pasibrzuchom Standard Vegan. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników kuchni wegańskiej. Dostępna do tej pory w menu Pasi Sałatka z wędzonym tofu została zamieniona w menu testowym na Pasi Sałatkę z kurczakiem vege - to alternatywny wegetariański fit meal od Pasibusa. Do menu testowego dołączył również Biały Wilk, czyli chętnie wybierany burger sprzed kilku miesięcy. To propozycja w sam raz dla miłośników 100% wołowiny. Burger serwowany jest z sałatą lodową, białym sosem, duszoną cebulą, podwójnym boczkiem i świeżym tymiankiem.

Poza nowymi pozycjami w menu zespół Pasibusa testuje również nowe rozwiązanie, czyli możliwość zamiany wołowiny na panierowanego kurczaka w każdym burgerze. Dzięki niemu każdego z 11 burgerów dostępnych w menu Pasibusa można zjeść w wersji z: wołowiną, panierowanym kurczakiem, autorskim kotletem wege lub smażonym serem.

Wszystkie nowości dostępne będą do połowy marca br. tylko w restauracji Pasibus Wroclavia. W przypadku gdy zdobędą uznanie gości zostaną wprowadzone w pozostałych lokalach sieci.

Natomiast 1 marca, po 5 miesiącach przerwy, we wszystkich lokalach Pasibus do oferty powróci burger miesiąca. Nazwę burgera tradycyjnie proponują fani Pasibusa na Facebooku, którzy już bardzo aktywnie włączyli się w wymyślanie nazwy dla nowej propozycji, która będzie dostępna w marcu. Skład nowego burgera to 100% wołowiny, majonez, rukola, autorska marmolada z figi, ser kozi, czerwone winogrona i orzeszki pinii. Pod jaką nazwą znajdzie się w menu Pasibusa, dowiemy się już wkrótce na profilu Facebook Pasibusa.

Ze względu na wprowadzone w Polsce restrykcje sanitarne w branży gastronomicznej lokale prowadzone pod marką Pasibus serwują dania tylko w opcji na wynos - po zamówieniu ich na miejscu lub przez telefon.