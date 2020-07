Pasibus wprowadza menu śniadaniowe

- Od dawna czuliśmy potrzebę wprowadzenia śniadań do naszego stałego menu, szczególnie w lokalach czynnych od godzin porannych. Główną rolę w naszych bułkach śniadaniowych grają takie klasyczne składniki, jak jajko w różnych odsłonach, boczek czy coraz bardziej popularny ostatnio hummus. Do każdego śniadania można zamówić kawę za 5 zł. Po testach we Wrocławiu śniadania będziemy wprowadzać do kolejnych lokalizacji - mówi Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu, Pasibus.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 02 lipca 2020 12:02