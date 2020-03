Pełną Parą i Plonoteka działają w Elektrowni Powiśle

Restauracja Pełną Parą w Elektrowni Powiśle przygotowała dla gości możliwość zamówienia dań na wynos z odbiorem w lokalu lub z dostawą do domu. Dodatkowo, w każdy piątek i sobotę klienci mogą odwiedzić też eko targ Plonoteka, na którym dostępne są certyfikowane produkty, pochodzące z ekologicznych upraw, bezpośrednio od rolników i producentów.

Autor: horecatrends.pl Data: 26 marca 2020 13:56

Od poniedziałku, 23 marca br. restauracja Pełną Parą w Elektrowni Powiśle wprowadziła możliwość realizacji zamówień na wynos. Dania można odebrać bezpośrednio w lokalu lub zamówić je z dostawą do domu. Pełną Parą posiada własnych kierowców, ale istnieje także możliwość zamówienia dań przez popularne aplikacje, jak UberEats czy Wolt. Płatności za dostawy odbywają się bezgotówkowo.

Pełną Parą oferuje pierożki dim sum, przygotowywanych na parze. Goście mogą też zamówić zupy, sałatki oraz klasyki kuchni azjatyckiej takie jak tajskie curry i pad thai. Lokal czynny jest codziennie od godz. 12:00 do 21:00 i znajduje się na parterze budynku biurowego Elektrowni Powiśle. Właściciele restauracji wzmocnili też środki ostrożności, które gwarantują bezpieczny sposób przygotowywania dań i ich dostawę. Kierowcy zostali wyposażenia w rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji terminali, a po zakończeniu każdej dostawy cały sprzęt używany przez kierowcę jest dodatkowo dezynfekowany. Wszyscy pracownicy restauracji przeszli także dodatkowe szkolenie z zakresu antywirusowej higieny pracy.

Dodatkowo, w każdy piątek i sobotę, w godz. 9:00 – 15:00 w Elektrowni Powiśle działa eko targ Plonoteka. W ofercie targu znajdują się m. in.: miody, warzywa, owoce, pieczywo, sery oraz wiele innych produktów. Wszystkie z nich posiadają odpowiednie certyfikaty, są ekologiczne i pochodzą od lokalnych producentów i rolników. Organizatorzy Plonoteki zapewniają, że sprzedaż produktów odbywa się z zachowaniem ściśle określonych procedur bezpieczeństwa i zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na miejscu znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, a odwiedzający targ są zobowiązani do zachowania minimalnej odległości 1 metra od innych osób i sprzedawców. U części dostawców wprowadzono także możliwość płatności bezgotówkowej. Na wszystkich klientów Plonoteki czeka również bezpłatny parking.