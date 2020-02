Kiedy dzieci są szczęśliwe, ich rodzice też są szczęśliwi - taka jest główna zasada Pesto Cafe. Nowa rodzinna restauracja na warszawskich Młocinach to miejsce stworzone w myślą o wspólnych wyjściach i pysznym jedzeniu.

Autor: horecatrends.pl Data: 24 lutego 2020 11:02

W Pesto Cafe dzieci są głównymi gośćmi. W pokojach dziecięcych dla maluchów w wieku do 7 lat przygotowane są zabawki, kolorowanki, dwupiętrowy dom, rozwijające plansze biznesowe, bajki i fascynujące gry. Dzieci w wieku 7-15 lat w oddzielnym pokoju gier mają do dyspozycji konsole Xbox i piłkarzyki.

Cała przestrzeń restauracji to duży plac zabaw. Stali goście są przyzwyczajeni do tego, że dzieci czują się tu swobodnie, a ich rodzice są zrelaksowani. Impreza dla najmłodszych rozpoczyna się tuż przy wejściu, gdy gospodyni wręcza każdemu z gości jasny balon. Dla dzieci przygotowywane są specjalne warsztaty gotowania, na których pod okiem szefa kuchni odbywają mistrzowską kulinarną lekcję. Maluchy poznają sekrety włoskiej kuchni, własnoręcznie lepiąc pierożki ravioli i dobierając dodatki do pizzy.

Menu Pesto Cafe to popularne autorskie dania kuchni włoskiej. Chrupiące bruschetty, przekąski i sałatki, risotto i ravioli, makaron i cienka włoska pizza. Gorące dania: udko z kaczki, pierś kurczaka na bakłażanie, sandacz z warzywami, łosoś na parze, a także burgery i dania z grilla. Desery: klasyczne włoskie tiramisu, pan-cat i delikatny sernik. Szczególną uwagę zwraca się na menu dla dzieci. Potrawy dla dzieci są nie tylko smaczne, ale także atrakcyjne dla młodszych gości - na przykład pizza Tom Cat jest podobna do uśmiechniętego kotka. Na ważne wydarzenia stworzone jest specjalne menu bankietowe, z którego dania są dostępne w rozsądnych cenach i wygodne do zamówienia na świąteczny stół.

W dni powszednie od 10.00 do 13.00 dostępne jest dodatkowe menu śniadaniowe. A od 15.00 do 17.00 - happy hours: dwa dania oferowane są w cenie jednego. Lokal jest czynny od 10.00 do 23.00.