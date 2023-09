Pieczywo w gastronomii - dobre pozwala dobrze sprzedać w restauracji inne dania

Horecatrends: Chleb był zawsze bardzo ważne w polskich domach, ale czy i dla gastronomii?

Andrzej Piętka, Akademia Wypieków - Bakery consulting: Dla polskiej duszy chleb jest niemal religią. Może obecnie mniej niż kiedyś, ale i dziś zdarza mi się spotykać osoby, które przeżegnają się, gdy spadnie kromka chleba na podłogę. Jednocześnie dane statystyczne pokazują, że w Polsce spada spożycie chleba, ale to nie znaczy, że jemy mniej pieczywa. Zjadamy go sporo, np. w bardzo popularnych hot dogach. Tylko Żabka może sprzedać miesięcznie 4-5 milionów hot dogów - to jest 4-5 milionów bułek. W ogóle fast food, który w czasach inflacji ma się coraz lepiej - na pieczywie stoi, ale są to głównie bułki i bagietki. Nieco większy wybór jest w gastronomii hotelowej, na przykład na śniadaniach. Tam znajdziemy i kilka rodzajów pieczywa: chleba jasny i ciemny, kilka rodzajów bułeczek, ale samego chleba mało jest w restauracjach. Na rynku gastronomicznym w Polsce w ogóle dominują kuchnie ze świata: pizzerie, kebaby, sushi oraz kawiarnie, ale są też lokale z pierogami.

Czy to znaczy, że nie sam chleb jest dla nas ważny i atrakcyjny, ale dania oparte na mące?

Tak, makarony / pasty już dziś są bardzo popularne i ta popularność wciąż rośnie.

Gluten przestał być naszym wrogiem?

Obserwuję koncepty Anny Lewandowskiej i nawet tu widać zmianę w podejściu do glutenu w jedzeniu, teraz bardziej nie zalecają produktów pszenicznych. Przemija powoli też moda na dietę bezglutenową. Osoby chore na celiakię, oczywiście powinny stosować tę dietę i unikać produktów z glutenem, ale generalnie dietetycy nie polecają stosowania diety bezglutenowej u osób zdrowych, bez wskazań lekarskich. Trendy żywieniowe idą w kierunku łączenia różnych diet czy specjalistycznych produktów. Przykładem niech będzie fleksitarianizm, czyli dieta wegetariańska, ale z włączeniem od czasu do czasu dobrej jakości ryb czy mięsa. Modne stają się produkty proteinowe, bez laktozy czy keto, itp.

Gdzie zatem można w gastronomii znaleźć dobry, jakościowy chleb? W piekarniach rzemieślniczych, które prowadzą swoje kawiarnie-śniadaniownie? W restauracjach fine diningowych czy premium, gdzie piecze się chleb dla gości używając ciekawych mąk i dodatków np. palonym sianem?

To, co robią piekarnie rzemieślnicze czy restauracje, o których pani wspomina to jest fantastyczny kierunek. 80 proc. chleba szeroko dostępnego na rynku ma neutralny smak, czyli… nie ma smaku, a powinien się on charakteryzować się np. lekką słonością, powinniśmy czuć zastosowane w nim zioła czy inne dodatki. Mamy do czynienia z ubożeniem receptur z powodu chęci utrzymania niskiej ceny za wyrób. To dotyczy i chleba, i ciastek. Brakuje też rzemieślników piekarzy, bo całe pokolenie piekarzy odeszło z tego świata lub jest już na emeryturze. A dobre pieczywo naprawdę jest podstawą i pozwala dobrze sprzedać w restauracji inne dania. Wystarczy pyszna bagietka, do tego kawałek sera, miód, owoce, kieliszek wina i mamy ucztę. Nie trzeba dużo, każdego po kawałeczku. We Francji króluje bagietka i sprzedaje się jej tam dziennie od 30 do 35 milionów sztuk. W restauracji najczęściej dostaniemy bagietkę pokrojoną na kawałki, a gdy przy krawędzi stołu położymy pusty koszyczek na pieczywo, kelner weźmie go i donosi świeżo pokrojoną bagietkę. Bagietka francuska w Paryżu czy Tuluzie musi mieć określone parametry i spełniać odgórne ustalone kryteria, żeby być nazwana bagietką. To jest rzemieślniczość produktu i dbanie o rynek konsumenta.

Od kilku lat mamy modę na śniadaniownie, na jedzenie śniadań nawet przez cały dzień. Czy ten trend wpłynął na docenienie chleba? Wydaje się, że menu śniadaniowe bez dobrego chleba obyć się nie może.

Jeszcze 5 lat temu Polacy nie jadali śniadań na mieście, a teraz jest to bardzo popularne i na dobrej ofercie śniadaniowej lokal może dużo zyskać. Odwołam się w tym miejscu do doświadczeń w Skandynawii, która ma bardzo interesujący rynek pieczywa. Tam zaleca się jedzenie 5 razy dziennie, a każdy z tych posiłków wzbogacony jest o pieczywo. Rano to będą kanapki na ciemnym czy chrupkim pieczywie. Drugie śniadanie to coś podobnego, ale może też być croissant. W porze lunchu np. zupa z bagietką czy grzankami, a podwieczorek to czas fiki, czyli np. kawa i słodka bułeczka. Kolacja to znów okazja, żeby zrobić coś z pieczywem, głównie ciemnym. Skandynawska kuchnia i skandynawska gastronomia mają dużo pomysłów jak wykorzystywać chleb. W Polsce tej kultury piekarskiej i dobrej komunikacji w tym względzie brakuje.

Ale mamy teraz niesamowity wysyp piekarnio-kawiarni z ofertą nie tylko słodkich wypieków czy deserów, ale i śniadań. To nie tylko sklep, ale i gastronomia. Z moich obserwacji wynika, że są niemal w każdym biurowcu czy galeriach handlowych, również przy ulicach – w centrach miast, ale i na osiedlach. Skąd rosnąca popularność takich konceptów?

W takich miejscach sprzedawane i serwowane są głównie produkty odpiekane, ale mamy efekt piekarni: zapach i widok świeżego pieczywa. To są produkty atrakcyjne - wizualnie i smakowo, mają ciekawe dodatki. Tu szczególnie kreują nowości piekarnie rzemieślnicze i Żabka Cafe. Modne, na czasie, w trendach są np. croissanty z pistacjami czy mango. Croissanty w ogóle dobrze nam się kojarzą. Kojarzą się z Francją, z maczaniem rogalika w kawie, ale croissanty w Paryżu jedzą głównie… turyści.

Czy ważne są również ceny w takich miejscach?

Zdecydowanie tak. Klient dostaje produkt, który smakuje i jest podany przez miłą osobę w ładnym miejscu. Wypieki są wyeksponowane, mają atrakcyjną formę i tak - mają przystępne ceny, a wyborem przewyższają sklepy i piekarnie. Zatrzymam się przy sklepach. Dziś trendy kreowane są przez dyskonty i sklepy convenience, a co tam się dzieje? Półka z chlebami jest zawężona, a rozwijają się przekąski np. minipizze, donuty i drożdżówki. To widać też w domach. Zastanówmy się, ile zjada się teraz chleba - na co dzień i przy okazji świąt. Młodzi ludzie, single oczekują możliwości zakupu mniejszych porcji pieczywa, bardziej smakowych. Kraftowa piekarnia, która chciałaby bazować na dobrych chlebach musi jednak zadbać i o tych klientów. To samo dotyczy restauracji. Warto, by oferowały więcej niż chleb. Pole do popisu jest spore: bagietka, focaccia, ciabatta, bajgle… Pokazywanie pieczenia w formie „live” jest też dobrym rozwiązaniem. Pieczywo w restauracji ma zawsze tą przewagę nad pieczywem z dyskontu czy piekarni lokalnej, że może być serwowane ciepłe i z delikatnie chrupiąca skórką. I o to w tym wszystkim chodzi.

Dziękuję za rozmowę.