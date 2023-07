Pierwszy POPEYES otworzy się 7 lipca we Wrocławiu. Kolejne lokale w Szczecinie i Warszawie

Dziennikarze z całej Polski spotkali się we Wrocławiu, by poznać markę wchodzącą na nasz rynek gastronomiczny. W planach firmy jest otwarcie w ciągu trzech lat ok. 250 lokali Popeyes w Polsce i Czechach, z czego 180 w naszym kraju. Na początek Wrocław - już 7 lipca, potem Szczecin i Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy oraz Złote Tarasy w samym sercu Warszawy. W obrębie zainteresowania Popeyes jest 8 największych miast w Polsce.

Popeyes pochodzi z Nowego Orleanu, ale nazwa to hołd dla nowojorskiego detektywa

We Wrocławiu Popeyes otworzy się na food court Pasażu Grunwaldzkiego znajdującym się na 2. piętrze tego centrum handlowego. Na tydzień przed otwarciem spotkaliśmy się w pierwszym lokalu Popeyes w Polsce m.in. z Peterem Genną, dyrektorem ds. globalnych innowacji kulinarnych i szef kuchni ds. rozwoju produktu w Popeyes Louisiana Kitchen.

Jak opowiadał Peter Genna, Popeyes Louisiana Kitchen zostało założone przez Ala Copelanda w 1972 r. na przedmieściach Nowego Orleanu w stanie Luizjana. Pierwszym lokalem Copelanda był ''Chicken in the run'', ale jej profil był zbyt podobny do KFC i przedsiębiorca poniósł porażkę biznesową. Copeland postanowił ostatecznie stworzyć coś typowo luizjańskiego. Skorzystał z dziedzictwa kulturowego Luizjany oraz tego, co przywiozło ze sobą do tego stanu siedem narodów europejskich. Tak powstało Popeyes.

- Kiedy myślicie o nazwie marki Popeyes, na pewno przychodzi wam do głowy bohater kreskówki - marynarz, który żywił się głównie szpinakiem. Natomiast jest to nazwa wywodząca się z filmu ‘’Francuski łącznik’' z Genem Hackmanem w roli głównej. Grał on nowojorskiego detektywa, który nazywał się Jimmy "Popeye" Doyle. Al był takim fanem tego filmu, że od imienia głównego bohatera nazwał sieć swoich restauracji - wyjaśniał Peter Genna.

Peter Genna, Popeyes.

Al Copeland miał już nazwę sieci swoich restauracji, ale potrzebował wymyślić produkt, który pozwoli mu zaistnieć na rynku.

- Wiedział, że musi to być coś, co wyróżni go wśród lokali tego segmentu. Zaprosił do pomocy lokalnych szefów kuchni, z którymi przez około rok tworzył recepturę, która dziś znana jest pod nazwą naszej autorskiej ostrej mieszanki przypraw - mówił Genna, szef kuchni ds. rozwoju produktu w Popeyes Louisiana Kitchen.

I dodał: - 50 lat później jesteśmy obecni w ponad 50 krajach na całym świecie i prowadzimy około 4000 restauracji, a już niebawem będzie miało miejsce otwarcie naszego pierwszego lokalu w Polsce.

Chicken Sandwich - jak powstaje flagowa kanapka Popeyes

Podczas przedpremierowego spotkania w Pasażu Grunwaldzkim przedstawiciele mediów mogli spróbować dań z menu, będącego efektem ostatnich 6 miesięcy pracy zespołu, który chciał połączyć tradycyjne smaki Popeyes, z których marka słynie na całym świecie z lokalnymi elementami polskiej kuchni.

Flagowym daniem Popeyes jest Chicken Sandwich. Jego sercem jest panierowana pierś kurczaka. Jest to fragment łączący pierś z polędwiczką. Filet jest panierowany w mące, następnie w maślance z sekretną mieszanką przypraw, następnie znów w mące, a procesowi towarzyszy ściśle określona liczba ruchów. Następnie jest smażony w głębokim tłuszczu.

Dziennikarskie warsztaty w Popeyes - jak powstaje Chicken Sandwich.

Usmażony filet w autorskiej panierce trafia do bułki. Co ciekawe, oryginalny podstawowy Chicken Sandwich bynajmniej nie ugina się od dodatków. Bułka do sandwicha ''przechodzi'' przez toster. Potem obie połówki bułki smarowane jest majonezem - klasycznym lub ostrym.

- Na dolnej połówce kładzione są dwa plasterki piklowanego ogórka, wybieramy jeden z naszych filetów, kładziemy na ogórkach i przykrywamy górną częścią bułki - pokazywał Peter Genna.

W Chicken Sandwich rolę główną ma grać przede wszystkim kurczak, ale w menu dostępna będzie wzbogacona wersja tej kanapki - z dodatkiem żółtego sera, pomidora i sałaty.

Frytki Popeyes, czyli frytki po cajuńsku

Zaskoczeniem dla polskich klientów Popeyes z pewnością będą frytki.

- To są nasze frytki po cajuńsku. Jesteśmy jedyną siecią na świecie, która tworzy frytki z taką posypką i są one dodatkowo panierowane. Przed smażeniem obtaczamy frytki w mieszance z przypraw, którą nazywamy panierką cajuńską, a następnie smażymy je w taki sposób, że powstaje charakterystyczna, mocno przyprawiona skórka - wyjaśniał chef Peter Genna.

Frytki Popeyes z dodatkową porcją przyprawy Cajun to propozycja specjalnie na polski rynek.

W Polsce będzie również dostępna specjalna wersja frytek z dodatkową porcją przyprawy cajuńskiej, dodawanej po smażeniu.

Sosy dostępne w Popeyes to Nola, Blackened Ranch, BoldBBQ, Bayou Buffalo oraz Mardi Gras Mustard.

- Mardi Gras Mustard to mój ulubiony sos. Jeśli lubicie musztardę, ten sos zdecydowanie przypadnie wam do gustu - podkreślał Peter Genna.

W menu Popeyes w Polsce znajdą się również słynne Popeyes Tenders, czyli polędwiczki z kurczaka w panierce oraz Fresh Onion Ring, czyli krążki cebulowe w cieście.