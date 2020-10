Piotr Niemiec prelegentem Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Piotr Niemiec, prezes Gastromall Group, będzie prelegentem Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Weźmie udział w debacie Quo vadis, polska gastronomio? #HorecaTrendsTalks na Internetowym Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 4 listopada 2020 r. godz. 13.30-15.15.

Autor: horecatrends.pl Data: 31 października 2020 09:43

Wśród tematów debaty znajdą się:

• Bezpieczeństwo dostawy i gastronomia w maseczce

• Zero waste, cloud kitchens, delivery – trendy, które wybrzmiały w pandemii

• Prawdziwych „przyjaciół" poznaje się w lockdownie. Dostawcy na pomoc HoReCa

• Kryzys = wyzwanie. Czy to nowy impuls do zmian?

• Quo vadis, polska gastronomio?

Udział w debacie wezmą:

Nowa, internetowa formuła pozwoli na utrzymanie dotychczasowego poziomu dyskusji, a uczestnictwo w forum możliwe będzie z dowolnego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, bez żadnego ryzyka epidemicznego.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisje debat będzie można śledzić między innymi w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).