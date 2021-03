PiwPaw nie przestaje zaskakiwać. Pub zaprasza do Manufaktury Maseczek

PiwPaw nie przestaje zaskakiwać. Pub zaprasza do Manufaktury Maseczek

- Przebranżowienie! Baseny zamknięte, więc ruszamy z nową inicjatywą. Zapraszamy do Manufaktury Maseczek - nauczymy Was jak uszyć ręcznie lub na maszynie niepowtarzalną maseczkę. Codziennie od 16, nasi instruktorzy czekają na Was - informuje PiwPaw Parkingowa na swoim Facebooku

Autor: www.horecatrends.pl/ Facebook Data: 15 marca 2021 16:38