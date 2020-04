Pizza Hut odczuła pozytywne skutki akcji #WzywamyPosiłki

W dobie epidemii wiele firm stara się wspomóc polską służbę zdrowia, zaopatrując lekarzy w niezbędny sprzęt, a także darmowe dostawy jedzenia. Te ostatnie często są oferowane przez sieci restauracji, a całą akcję skoordynowano pod hasłem #WzywamyPosiłki. Do tych działań włączyły się największe sieci restauracji - McDonald’s, Amrest (w tym KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks), a także wiele innych.

Autor: horecatrends.pl Data: 02 kwietnia 2020 08:47

Akcja #WzywamyPosiłki została nagłośniona w mediach społecznościowych i spotkała się bardzo pozytywnym odzewem. Firma badawcza Inquiry sprawdziła, do jakiego stopnia przełożyło się to na opinie o sieciach restauracji i innych markach gastronomicznych w skali ogólnopolskiej. Wszystko wskazuje na to, że reakcje ze strony polskich odbiorców miały charakter impulsywny i krótkotrwały, a tylko jedna marka odnotowała wyraźny wzrost pozytywnych opinii w marcu br. - jest to Pizza Hut. Co więcej, wynik zanotowany dla Pizza Hut w marcu 2020 r. jest najwyższym w historii. Na pozytywny wynik wpływ mogła mieć także skuteczna komunikacja marki podkreślająca rolę bezpiecznych metod zamawiania produktów (bezkontaktowa dostawa, promocja płatności online), a także promocja odpowiedzialnego zachowania w trakcie epidemii pod hasłem #StaySafe.

BI 31.03 Pizza Hut .jpg

W tabeli podano ranking pokazujący zmianę wskaźnika Buzz w badaniu YouGov BrandIndex w okresie 4 - 25 marca 2020 r. w porównaniu z okresem 3 tygodnie wcześniej, czyli tuż przed epidemią (11 lutego - 3 marca 2020). Buzz to odsetek wskazań w odpowiedzi na pytanie „O których markach słyszałeś/aś coś pozytywnego w ciągu ostatnich 2 tygodni?”. Pozwala on śledzić nastroje wśród konsumentów i ich reakcje na różnorodne wydarzenia. W rankingu uwzględniono sieci restauracji, kawiarni i serwisy z dostawą.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej naturalnym krokiem są działania wspierające ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarki. Marka dołączyła do akcji #WzywamyPosiłki, w ramach której kilkudziesięciu pracowników restauracji przygotowało i dostarczyło bezdotykowo ponad 3500 posiłków do placówek służby zdrowia w całej Polsce. Pomoc objęła szpitale w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Olsztynie, Krakowie, Szczecinie. Dziennie do placówek trafia 250 zestawów. - Chcemy utrzymać tę liczbę posiłków i dostarczać je tak długo, jak będzie to potrzebne - zapewnia Radosław Citko, operations manager w Pizza Hut.