Pizza Hut otwiera lokale w centrach handlowych

Pizza Hut otwiera większość restauracji w galeriach handlowych, trzymając się zasady #JesteśmyBezpieczniNaWynos.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 11 maja 2020 11:52

Do 18 maja sukcesywnie otwartych zostanie 80 lokali Pizza Hut w centrach handlowych w całej Polsce. Do końca miesiąca będzie działać 140, czyli niemal wszystkie - w centrach Pizza Hut ma w sumie 152 restauracje. Na razie pizzę można zamówić wyłącznie na wynos. Ze względu na social distancing marka zachęca także do wcześniejszych zamówień i płatności online - w ciągu 15 minut pizza jest gotowa do odbioru. W trakcie zakupów w galerii handlowej, można więc zamówić pizzę w restauracji czy online i odebrać gorącą na koniec. Goście obsługiwani są pojedynczo, w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa. Wszyscy otrzymują ją w pudełku zamkniętym naklejką “Zapakowane pod naszym dachem. Otwarte w twoim domu”.

W restauracjach oprócz obowiązkowego stosowania masek i rękawic, dezynfekuje wszystkie powierzchnie kuchenne i miejsca obsługi gości czy torby dostawcze. Dostawcy pizzy nie wchodzą do budynków, wind czy klatek schodowych. Pozostawiają pizzę do odbioru klienta na specjalnym stoliku na zewnątrz. Monitorowany jest także stan ich zdrowia, m.in. przez mierzenie temperatury zanim przystąpią do pracy. Takie zalecenia dla firm z branży gastronomicznej wypracowali eksperci i konsultanci do spraw bezpieczeństwa żywności i mikrobiolodzy, a potwierdził je również Główny Inspektorat Sanitarny.

Pizza Hut kontynuuje także pomoc społecznościom. Bezkontaktowo dostarczyła już 18 tys. posiłków pracownikom służby zdrowia, w ramach akcji #WzywamyPosiłki i wsparła Banki Żywności. Solidaryzuje się także z innymi firmami branży restauracyjnej w ramach kampanii “Środy na zamówienie”, która zachęca Polaków do kupowania gotowych dań online.