Pizza Hut rozwija model franczyzowy (wideo)

AmRest w Polsce w swojej strategii skupia się na m.in. działaniach franczyzowych. O szczegółach modelu franczyzowego mówi Kacper Szczepański, kierownik rozwoju franczyzy Pizza Hut Polska, AmRest.

Jakub Szymanek, horecatrends.pl: AmRest w Polsce w swojej strategii po lockdownie skupia się na m.in. działaniach franczyzowych Pizza Hut. Skąd taka decyzja?

Kacper Szczepański, kierownik rozwoju franczyzy Pizza Hut Polska, AmRest: Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu tej i innych marek, otwieraniu własnych restauracji i przyszedł czas na to, żeby tym doświadczeniem i najlepszymi praktykami podzielić się z osobami, które chcą zainwestować we własną restaurację i do tego chcą, żeby to była Pizza Hut.

Drugi powód jest taki, że uważamy, że rynek franczyzy w Polsce jest już wystarczająco dojrzały, żeby przyjmować duże marki takie jak Pizza Hut i stąd pomysł, i strategiczne założenia, aby w najbliższych latach Pizza Hut rozwijała się w systemie franczyzowym.

Czy przez kolejne lockdowny inwestorzy zniechęcili się do inwestowania w sektor gastronomiczny, czy może jest wręcz odwrotnie?

Jest zainteresowanie i to bardzo duże. Ponadto, nie są to tylko osoby związane do tej pory z branżą gastronomiczną. Inwestorzy widzą to i rozumieją coraz lepiej, że w gastronomii zwrot z inwestycji jest dużo szybszy niż np. w nieruchomościach i gotówka zaczyna do nich płynąć od razu po otwarciu, czyli nie muszą długo czekać na zwrot z inwestycji. Stąd też to zainteresowanie jest coraz większe.

Inną sprawą jest to, że nasza franczyza oferuje także możliwość zamiany swojej obecnej restauracji i niekoniecznie musi to być pizzeria, przy bardzo niewielkich nakładach środków, na Pizzę Hut i takie zapytania również rozpatrujemy.

Dlaczego warto postawić na działania franczyzowe? I jak się do nich przygotować o obecnych czasach, w których przyszłość branży gastronomicznej przez sytuację pandemiczną jest niepewna?

Nasz model franczyzowy to restauracje w modelu fast casual delivery, czyli niewielkie restauracje w modelu na osiedlu, obok Ciebie. To jest sąsiedzka restauracja Pizza Hut oparta o to, że zapewnia swoje produkty tym, którzy mieszkają w pobliżu oraz bardzo szybką dostawę w najbliższych rejonach. Stąd też jest to system dobry zarówno na czasy, kiedy mamy pewne ograniczenia, ale również świetnie działający i sprawdzający się także po nich.

Na jakie wsparcie ze strony AmRestu mogą liczyć inwestorzy, którzy zdecydują się na franczyzę Pizza Hut?

Jeżeli partner przychodzi i mówi, że ma swój lokal, to z naszej strony sprawdzamy go pod względem technicznym i biznesowym. Jeżeli takiego lokalu nie posiada, może nam zlecić, żeby taki lokal mu znaleźć tam, gdzie my i partner uważamy, że warto otworzyć Pizza hut.

Następnie jesteśmy w stanie dla partnera zaprojektować restaurację, wybudować ją, przeszkolić personel, wesprzeć w pełni w otwarciu oraz po nim. Obsługujemy też wszystko, co jest związane z marketingiem, zarówno jeśli chodzi o globalne marki, ale i lokalne dla poszczególnych restauracji. Dajmy ogromne wsparcie, jeśli chodzi o e-commerce. Mamy swoje narzędzia, swoją aplikację, stronę internetową, która doskonale sprawdziła się w czasie pandemii i pozwoliła nam wielokrotnie zwiększyć obroty, jeśli chodzi o dostawę.

Współpracujemy z agregatorami i na takich samych warunkach jak my, mogą współpracować z nimi nasi partnerzy franczyzowi. Dodatkowo dla wszystkich tych, którzy otworzą restaurację w tym roku, mamy specjalną ofertę współfinansowania, w której to Pizza Hut i AmRest pokrywają 300 tyś. inwestycji.

Czy w swojej strategii franczyzowej Pizza Hut skupia się wyłącznie na dużych miastach, czy przedsiębiorczy w mniejszych miejscowościach też mają szansą na taką współpracę?

Strategicznie w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę miejscowości powyżej 70 tyś. mieszkańców. Natomiast każde zgłoszenie poniżej tej ilości jest rozpatrywane indywidualnie i zdarzają się inwestycje w mniejszych miastach, które są bardzo trafione.

