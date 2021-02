Pizza Hut: Strona www i aplikacje stały się wirtualną restauracją

– Pizza znajduje się wśród najpopularniejszych w Polsce dań zamawianych w dostawie. Siła marki, sprawdzony w dostawie produkt oraz dobrze przygotowane narzędzia cyfrowe umożliwiły nam kontynuacje biznesu w okresie pandemii – mówi Jarek Orłowski, dyrektor operacyjny Pizza Hut na rynek Polski.

Autor: horecatrends.pl Data: 25 lutego 2021 08:01

– Czas pandemii to wyjątkowy okres, który wpłynął zarówno na biznes, ale także na naszą codzienność. Branża gastronomiczna musiała zmierzyć się wieloma wyzwaniami, wśród których najtrudniejszym było zamknięcie sprzedaży na miejscu i na wynos – mówi Jarek Orłowski, dyrektor operacyjny Pizza Hut na rynek Polski.

Jak wspomina marka Pizza Hut w ciągu jednej doby przestawiła się ze sprzedaży we wszystkich kanałach tylko na sprzedaż w dostawie.

– Było to możliwe dzięki naszym wcześniejszym działaniom, w których dostawa do domu była strategicznych filarem rozwoju marki. Strona www i aplikacje stały się na długo wirtualną restauracją dla konsumentów – tłumaczy.

Dyrektor operacyjny Pizza Hut dodaje, że sam produkt, czyli pizza znajduje się wśród najpopularniejszych w Polsce dań zamawianych w dostawie, co w połączeniu z rozpoznawalną marką ułatwiło sprzedaż.

Jak pandemia zmieni branżę?

– Bardzo trudno jest dziś tworzyć prognozy na przyszłość, aczkolwiek uważam, że pandemia przyśpieszy pewne trendy na rynku. Biznes coraz częściej wspomagać będą nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwią w sposób jak najbardziej efektywny zarządzać trasą kurierów dostarczających posiłki. Kolejnym elementem wpływającym na branżę jest wymuszona przez pandemię praca zdalna, co może stać się nowym, trwałym rozwiązaniem dla wielu firm. Pracownicy zamiast w centrach miast będą wykonywali swoje obowiązki w domach. To niewątpliwie przyczyni się do rosnącej liczby zamówień online, a wraz z tym wymusi zwiększenie zasięgu dostaw. Dodatkowo rosnąć będzie zainteresowanie każdą innowacyjną, oszczędzającą czas konsumenta formą odbioru posiłków, np.: na parkingu przed sklepem. W przypadku restauracji tylko z obsługą kelnerską można spodziewać się dłuższego czasu powrotu poziomu sprzedaży sprzed pandemii. Dlatego zdecydowanie warto rozwijać kanały sprzedaży w dostawie i na wynos jednocześnie precyzyjnie planując rentowność tych kanałów – radzi Jarek Orłowski.