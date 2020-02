Pizza Hut wprowadza pizzę z Beyond Meat

MEATamorfoza to nowość, która właśnie pojawiła się we wszystkich restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską. Jest to pizza, w której głównym składnikiem jest Beyond Meat, bijąca rekordy popularności na całym świecie, roślinna alternatywa dla mięsa.

11 lutego 2020

- Mamy świadomość, że ograniczenie spożycia mięsa w codziennej diecie to trend, który z miesiąca na miesiąc zyskuje na sile. MEATamorfoza to najlepszy dowód na to, że nawet tak popularne danie jak pizza może z powodzeniem odpowiadać na tendencje rynku gastronomicznego. Chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, musimy wprowadzać do naszych restauracji innowacyjne produkty, a takim niewątpliwie jest Beyond Meat - mówi Tomasz Kwieciński, Digital Communication Manager Pizza Hut.

MEATamorfoza to połączenie Beyond Meat z sosem pomidorowym, mozzarellą, kolorową papryką, pieczarkami i czerwoną cebulką. Pod koniec minionego roku pizza dostępna była we wszystkich restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską w Warszawie. Po udanym teście w stolicy, zdecydowano się na wprowadzenie wegetariańskiej nowości do menu w całej Polsce.

MEATamorfozy będzie można spróbować od 11 lutego, we wszystkich restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską. Warto również wspomnieć, że klienci będą mieli możliwość wymiany dowolnego mięsnego składnika w innych smakach pizz na Beyond Meat. Oferta dostępna jest do wyczerpania zapasów, zatem warto się spieszyć.