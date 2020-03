Pizza Hut wystartowała z nową promocją Real Deal

W Pizza Hut już od 1 marca będzie można skorzystać z oferty Real Deal i zjeść pizzę w cenie – 14,99 zł.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 06 marca 2020 15:46

Real Deal w Pizza Hut to pizza w średnim rozmiarze, dostępna w trzech klasycznych i uwielbianych przez gości smakach: z szynką, z kurczakiem lub z pieczarkami, dostępna na dwóch rodzajach ciasta: chrupiącym na zewnątrz i puszystym w środku cieście PAN oraz ręcznie rozciąganym, lekkim i chrupiącym cieście w stylu San Francisco. Promocja startuje 1 marca i zagości w Pizza Hut na stałe. Będzie dostępna codziennie od poniedziałku do niedzieli, bez żadnych ograniczeń. Z oferty będzie można skorzystać we wszystkich lokalach Pizza Hut w Polsce z możliwością zamówienia na miejscu, na wynos oraz w dostawie.

– To nasi klienci zainspirowali nas do tego, by stworzyć pizzę, która będzie składała się z ich ulubionych składników i której cena będzie jednocześnie bardzo atrakcyjna. Chcemy dać im możliwość skorzystania z promocji w najwygodniejszy dla nich sposób, dlatego oferta będzie obowiązywać we wszystkich kanałach sprzedaży. Jesteśmy przekonani, że Real Deal to doskonała opcja zarówno na szybki lunch w pracy, weekendowy obiad czy imprezę ze znajomymi – mówi Tomasz Kwieciński, Digital Communication Manager w Pizza Hut.