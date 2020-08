Pizza Hut zamknie do 300 lokali w USA ze względu na upadek franczyzobiorcy

View this post on Instagram

450 osób znalazło się w kwarantannie w wiosce turystycznej na włoskiej wyspie Maddalena po tym, gdy zakażenie koronawirusem wykryto u jednego z pracowników. Dwóch turystów próbowało stamtąd uciec, ale zostało zatrzymanych przez policję 😷 #kwarantanna #quarantine #wlochy #włochy #italy #italia #wakacje #holiday #koronawirus #coronavirus #epidemia #pandemia #maddalena