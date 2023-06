Plakiety Przewodnika Michelin 2023 rozdane. Wypatrujcie ich w Krakowie, Warszawie i Poznaniu

Czerwone pudełka z listem gratulacyjnym, metalową plakietą i... śrubkami do jej zamontowania trafiły do przedstawicieli kilkudziesięciu restauracji z Krakowa, Warszawy i Poznania. Plakiety wręczono na gali we wtorek, 27 czerwca w Poznaniu w restauracji Garden City na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Chef Bottigliera 1881 Przemysław Klima przechodzi do historii

Maciej Dobrzyniecki, Prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce, partner Przewodnika Michelin otwierając ceremonię podkreślił, że wyróżnienia Michelin wymagają rokrocznej odnawialności.

- Dlatego trzymam za Was kciuki i życzę Wam wszystkim powodzenia w dalszym zdobywaniu insygniów i ich utrzymaniu bądź zbudowaniu wyższych. Począwszy od tego roku niebo nad Polską gastronomią rozbłysło gwiazdami. Najbardziej cieszy, że 2 Gwiazdki trafiły pod jeden dach, a nie jak do tej pory pod kilka. Brawo Bottigliera 1881, brawo chef. Przemek Klima przechodzi do historii i to jest wielki dzień polskiej gastronomii - mówił Prezydent Akademii Gastronomicznej.

- Trzymam kciuki również za Andrea Camastra z warszawskiej Nuty i Artura Skotarczyka z poznańskiej Mugi. Jesteście drogą, jesteście azymutem dla wielu. Bądźcie również motywacją dla wielu - podkreślał Maciej Dobrzyniecki.

Przyznał też, że bardzo cieszy go szeroka obecność jego ulubionej kategorii – Bib Gourmand.

- Jest dużo restauracji nominowanych, będących podstawowym tworzywem międzynarodowej Michelin - wskazał.

Przewodnik Michelin to elitarny klub

Szef Akademii Gastronomicznej w Polsce i partner Przewodnika Michelin przyznał, że szczególnie serdecznie wita tegorocznych debiutantów - restauracje, które plakiety odbiorą po raz pierwszy.

- Ten kolorowy element graficzny, zaprojektowany przez grafików Michelin, który wywiesicie już wkrótce przed wejściem do waszych restauracji jest dowodem najwyższego poziomu, który utrzymacie i którego zobowiązani jesteście bronić - zaznaczał Maciej Dobrzyniecki.

I dodał: - Przypomnę wam jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie charakteryzującym rodzinę Michelin. Jest nim otwartość i chęć do dzielenia się wiedzą z tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę i pretendują do tego elitarnego klubu. Gratuluję! Jakość i ciężka praca znosi wszystkie ograniczenia.

Plakiety z Gwiazdkami nawisną przed wejściem do Bottiglieria 1881, Nuta i Muga

Przemysław Klima, który wchodzi do historii polskiej gastronomii jako pierwszy chef z dwiema Gwiazdkami Michelin odbierając plakietę dziękował zespołowi restauracji Bottiglieria 1881 w Krakowie.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować całej swojej drużynie, która o tej porze robi serwis, a ja tu jestem. Dziękuję mojej załodze, gościom oraz wszystkim, którzy są nam przychylni. Wydaje mi się, że to jest duży krok dla całej gastronomii w Polsce i dla wszystkich kucharzy widzą, że warto ciężko pracować i to popłaca. Wtedy można stanąć na scenie, tę blaszkę w dłoń złapać i przypomnieć sobie jak się ciężko pracuje, ale warto. Warto na tę chwilę tutaj czekać - mówił Przemysław Klima.

Wyjątkową jest również Gwiazdka, jaką zdobył Artur Skotarczyk, chef poznańskiej restauracji Muga. Odbierając plakietę mówił:

- Jestem bardzo zaszczycony, że mogę tworzyć historię Michelin w Polsce, w szczególności w moim pięknym mieście - w Poznaniu. Jesteśmy dumni, że ciężka praca przyniosła tak piękny wynik w postaci Gwiazdki. Gratulacje należą się w pełni również całemu zespołowi mojej restauracji. To też ich zasługa.

Gwiazdkowi chefowie: Andrea Camastra, NUTA Restaurant i Artur Skotarczyk, Restauracja MUGA.

Chef Andrea Camastra z Nuta Restaurant w Warszawie również dziękował swojemu zespołowi. Dla Camastry nie była to pierwsza Gwiazdka Przewodnika Michelin. Wcześniej zdobył ją z warszawską restauracją Senses w 2016 r. (była to druga Gwiazdka dla Polski, po Atelier Amaro). Camastra podkreślił, że i dziś pracują z nim osoby, które tworzyły i tamten sukces.