Po co gastronomii strategia komunikacyjna, czyli Twoja restauracja nie ''jest dla wszystkich''

- Tekst pod tytułem: ‘’Restauracja moja jest dla wszystkich’’ wywołuje u mnie gęsią skórkę, ponieważ nie da się zrobić restauracji, baru, kawiarni dla wszystkich. Nie ma też komunikatów dla wszystkich - mówi horecatrends.pl Agnieszka Borek, współwłaścicielka agencji konsultingowej ''Fika dla gastronomii''.

Horecatrends: Po co lokalowi gastronomicznemu strategia komunikacji?

Agnieszka Borek, współwłaścicielka agencji konsultingowej ''Fika dla gastronomii'': - Strategia komunikacji to wszystkie działania, które prowadzimy w social mediach - na Facebooku, Instagramie, TikToku, czyli kanałach, które wybierzemy do komunikowania danego miejsca. Bardzo ważnym elementem strategii komunikacji są grupy docelowe - o których 90 proc. restauratorów zapomina, czyli do kogo chcemy dotrzeć. Tekst pod tytułem: ‘’Restauracja moja jest dla wszystkich’’ wywołuje u mnie gęsią skórkę, ponieważ nie da się zrobić restauracji, baru, kawiarni dla wszystkich. Nie ma też komunikatów dla wszystkich. Są komunikaty, które powinny być w social mediach sprecyzowane do określonej grupy docelowej. W strategii komunikacji dla lokalu gastronomicznego są zawarte grupy docelowe, ich oczekiwania, kanały dotarcia do nich. A jak już mamy określone grupy docelowe - jak mamy do nich komunikować skutecznie, gdzie chodzą, jak podejmują decyzje zakupowe. Mamy wyróżniki miejsca, cele długo- i krótkoterminowe, analizę SWOT, trendy - tego jest dużo. W Fika dla gastronomii dokument zawierający strategię komunikacji ma około 100 stron. On definiuje, czym jest twój lokal i jak masz komunikować go w social mediach.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czy strategia komunikacji jest potrzebna każdemu lokalowi gastronomicznemu?

Strategia komunikacji nie jest dla wszystkich - to jest dla restauratorów świadomych, którzy chcą to naprawdę profesjonalnie zrobić. Kiedy najlepiej sięgnąć po strategię komunikacji? Są zlecenia, gdzie strategię komunikacji przygotowuje się dla lokalu, który już jest na rynku, ale wielu restauratorów się zgłasza - i to jest najbardziej efektywne - kiedy lokal się tworzy, kiedy się dopiero otwiera. Odejdzie menedżer lokalu czy agencja, a ten dokument zostaje i on jest taką bazą, że kto by nie przyszedł i miałby być odpowiedzialny za ten element, to ma go czytać, bo to jest kierunek tego lokalu w mediach społecznościowych.

Czy restauratorów świadomych jak ważna jest strategia komunikacji przybywa?

To jest kwestia edukacji, której jest coraz więcej. Na przykład nasza rozmowa jest edukująca, wyjaśniająca. Ktoś kto będzie jej słuchał czy czytał, zastanowi się, czy może potrzebuje strategii komunikacyjnej dla swojego lokalu. Konferencje, wywiady ze specjalistami to jest potrzebne, bo to edukuje. Rzeczywiście tych świadomych restauratorów coraz więcej, ale wciąż jest gros takich, którzy w ogóle nie wiedzą jak do tego zabrać, od czego zacząć, więc na przykład, jeśli obserwują Fikę w social mediach bądź dzwonią do nas - to po rozmowie takiej trochę edukacyjnej, podejmują decyzję o współpracy. Tych ludzi przybywa. Ci bardziej świadomi - nikogo nie chcę tu oczywiście obrazić - to są często ludzie, którzy mają inne biznesy i którzy już z marketingiem mieli do czynienia w korporacjach lub swoich firmach. I gdy mówię do nich: ‘’strategia komunikacji’’ to nie zadają wielu pytań, bo oni już o tym słyszeli i nasza rozmowa na pewno jest szybsza. Uważam, że ta edukacja w branży gastronomicznej jest potrzebna, bo to jest absolutnie rozwojowe i restauratorzy potrzebują tego.

Dziękuję za rozmowę.

Czytaj też Kiedy podjąć działania marketingowe w biznesie gastronomicznym?