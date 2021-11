Podczas lockdownu mieszkańcy Moskwy przenoszą się do hoteli, by jadać w restauracji

W czasie obowiązujących w Moskwie ograniczeń sanitarnych, gdy zamknięte są restauracje i kawiarnie, coraz więcej osób wynajmuje pokój w hotelu, gdzie restauracje działają bez ograniczeń. W jednym z pięciogwiazdkowych hoteli 30 proc. gości to moskwianie.

Autor: PAP Data: 03 listopada 2021 11:43

Lokatorzy hotelu mogą bez przeszkód korzystać z usług tamtejszej restauracji czy zamówić śniadanie do pokoju. Nie muszą okazywać ani kodów elektronicznych potwierdzających szczepienie, ani poddawać się testowi na obecność koronawirusa.

Przeniesienie się do hotelu to jedyna teraz dla moskiewskich par możliwość, by w restauracji zjeść romantyczną kolację - zauważa dziennik gospodarczy "Wiedomosti".

Zwykle w hotelach w Moskwie niewielu jest gości, którzy mają meldunek w stolicy - stanowią oni 3-5 procent. Przed pandemią hotele zapełnione były w około 80 procentach. Teraz zajętych jest w nich nie więcej niż 40 procent miejsc, a 15-17 procent stałych gości stanowią mieszkańcy stolicy.

Nie brak pogłosek, że obecne ograniczenia w Moskwie, nazywane przez media lockdownem, zostaną przedłużone o kolejny tydzień - do połowy listopada. Wówczas liczba moskwian przenoszących się do hoteli zapewne jeszcze wzrośnie.