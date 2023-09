Polski Restaurant Week za granicą! W planach Berlin i Włochy

Jak dodał Maciej Żakowski, zadowoleni Goście wracają i promują dalej festiwalową restaurację.

- Dlatego w ankietach prawie 98% właścicieli i managerów deklaruje zadowolenie z Festiwalu, a ponad 96% uważa, że to dobra forma dotarcia oraz reklamy do nowych Gości. Co też ważne, 91% lubi tematy przewodnie edycji festiwalu, a 88% potwierdza, że Festiwal wpływa na wzrost liczby Gości w restauracjach.

9 września startują rezerwację na jesienny Restaurant Week

Żakowski zaznaczył, iż model Restaurant Week pozwala też restauracjom na dobry zarobek, także dzięki czasowemu ograniczeniu rezerwacji do 90 minut, co pozwala na podwójną rotację wieczornych stolików. Co warto podkreślić, ten polski model promowania restauracji sprawdził się już za granicą.

- Przed nami w tym roku jeszcze Restaurant Week, którego rezerwacje startują 9 września, a sam festiwal odbędzie się od 4 października do 12 listopada. Zostanie zorganizowany tradycyjnie w 13 regionach i będzie mu towarzyszył Breakfast Week i Restaurant Week w Czechach, który miał swoją premierę na wiosnę i był dużym sukcesem – podkreślił w rozmowie z Portalem Spożywczym Paweł Światczyński, współtwórca Restaurant Week Polska.

Restaurant Week nabrał wymiaru międzynarodowego

Portal Spożywczy, Natalia Janus: W tym roku rozszerzyliście organizację Festiwalu Restaurant Week o Czechy, gdzie między 12 -23 kwietnia, goście mogli spróbować festiwalowe menu w 30 czeskich restauracjach. Organizatorami festiwalu była Agencja Food Stories we współpracy z Anną Grosmanovą, blogerką kulinarną roku 2022. Skąd pomysł na wyjście z festiwalem poza Polskę?

- Idea, aby rozszerzyć działalność Restaurant Club poza Polskę towarzyszyła nam już od wielu lat – powiedział Paweł Światczyński. Nasz plan ekspansji zagranicznej przede wszystkim na region Europy Środkowo-Wschodniej mieliśmy już przed pandemią. Byliśmy bardzo bliscy jego realizacji. Niestety pandemia, jak większości biznesów, mocno pokrzyżowała nam plany i dopiero teraz byliśmy gotowi na to, aby własnymi siłami zrealizować festiwal zagraniczny. Nie mamy na pokładzie żadnego funduszu inwestycyjnego ani wielkich pieniędzy, które mogłyby pomóc w dynamicznej ekspansji. Dlatego z tego powodu dzieje się to w tym momencie wolniej.

Jak zaznaczył Światczyński, wejście z festiwalem na rynek czeski był kamieniem milowym pod względem rozwoju firmy.

- Przede wszystkim udowodniliśmy, że model, który zbudowaliśmy w Polsce jest adaptowalny na innych rynkach. W Czechach odpowiadałem osobiście za tę ekspansję, przygotowanie festiwalu, zbudowanie całego teamu na miejscu i egzekucję. W samej Pradze udział w wydarzeniu wzięło 30 restauracji i ok. 6 tys. Gości - dodał.

Festiwal Restaurant Week rozwija się w innych czeskich miastach, m.in. Brnie

Światczyński zwrócił również uwagę, iż bardzo ciekawym doświadczeniem było poznanie Czech od strony społeczno-kulturowej. Wydawać by się mogło, jak dodał, („również z tego powodu wzięliśmy ten rynek "na pierwszy ogień"), że jest to kraj nam bardzo bliski. Jednak nie do końca jest to zgodne z prawdą.

- Dużym wyzwaniem było dopasowanie się do różnic kulturowych. Jak się okazało, Czesi nie mają wbrew pozorom najlepszej opinii o Polakach prowadzących biznesy w branży gastronomicznej czy HoReCa. Pomimo tego udało nam się zbudować super team i osiągnąć sukces. Na jesieni planowana jest tam kolejna edycja.

Jak dodał Maciej Żakowski, po sukcesie czeskiego Restaurant Week’a, w przyszłym roku festiwal odbędzie się także w innych krajach.

Restaurant Week w Berlinie i we Włoszech

Paweł Światkowski wspomniał podczas rozmowy z naszym portalem, iż docelowo w planach jest wejście festiwalu na inne rynki, niekoniecznie rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

- Zmieniliśmy nieco naszą strategię. W następnej kolejności myślimy o Berlinie i rynku włoskim. Widzimy, że są to rynki z bardzo dużym potencjałem, w których brakuje tego typu wydarzeń.

Ile kosztuje udział w festiwalu Restaurant Week?

Pomimo wzrostu ceny za udział w jesiennym festiwalu Restaurant Week, jak potwierdził Maciej Żakowski, w każdej edycji bierze udział coraz więcej Gości.

- Z uwagi na rosnące koszty restauracji, podnieśliśmy cenę Restaurant Weeka dla Gości. Zaczynaliśmy w 2014 r. od 39 zł za 3 dania i koktajl, natomiast koszt rezerwacji na jesienny Festiwal wyniesie już 69 zł i 79 zł w tzw. primetime, czyli w piątkowe i sobotnie wieczory – potwierdził Żakowski.

Festiwale Restaurant Week odwiedziło już prawie 2 mln Gości

Jak dodał Żakowski, cena za udział w Restaurant Week, jako ważny składnik oferty, wymieniana jest przez Gości dopiero na 4. miejscu. Najważniejszą kwestią, którą kierują się uczestnicy festiwalu to menu degustacyjne i odkrywanie nowych miejsc.

- Frekwencja pokazuje, że Goście postrzegają cenę Festiwalu jako po prostu uczciwą. Gdyby nie było tego poczucia, niewątpliwie Festiwal nie miałby takiego powodzenia. Jak pokazują pofestiwalowe ankiety, ponad 80% Gości Restaurant Week wybiera restaurację, którą odwiedzą po raz pierwszy w życiu.

Jak podkreśla Żakowski, jest to więc najskuteczniejsza, a zaraz najtańsza forma kampanii reklamowej dla restauracji, nakierowanej na pozyskanie jak największej liczby nowych Gości.

- Restauracje traktują Restaurant Week jako najlepszą kampanię reklamową do zaprezentowania swojej oferty nowym Gościom i realne ich pozyskanie. W pierwszym roku naszej działalności (2014 r.) 52% Polaków nie odwiedzało w ciągu roku żadnej placówki żywienia. Obecnie ta dana wynosi tylko 25% i na pewno Restaurant Week na tej przestrzeni lat miał w tym swój duży udział.

Nowe hasło Festiwalu Restaurant Week: Food Smells Good!

W ramach organizowanych przez Restauranct Club festiwali, podejmujecie różnego rodzaju współprace, jak również kampanie społeczne, takie jak m.in. kampania społeczna "Szanuj jedzenie" czy "Jedz dla ziemi". Pod jakim hasłem odbędzie się nadchodzący Restaurant Week?

- Obok zbiórek na szczytne cele powiązane z żywnością, jak Banki Żywności, naszym celem jest wielowymiarowe promowanie kultury kulinarnej i restauracyjnej - dodał Żakowski. Dla każdej edycji więc wybieramy inną perspektywę na jedzenie i towarzyskość, wokół której budujemy opowieści o restauracjach. Nadchodząca edycja dedykowana jest roli zapachu w doświadczeniach kulinarnych i jego udziału w finalnym odbiorze smaku każdego z popisowych festiwalowych dań. Hasło nadchodzącej edycji to: Food Smells Good!