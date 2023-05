Polskie pizzerie wyróżnione. Lokale z Gdańska, Warszawy i Pabianic w "50 Top Pizza"

"50 Top Pizza". Edycja europejska

Tytuł najlepszej pizzerii w Europie otrzymała Sartoria Panatieri z Barcelony, na drugim miejscu uplasował się lokal o nazwie Bæst z Kopenhagi, a na trzecim - 50 Kalò z Londynu.

Kolejne miejsca z pierwszej dziesiątki to:

4. Via Toledo Enopizzeria, Wiedeń

5. Pizza Zulù, Fürth (Niemcy)

6. Fratelli Figurato, Madryt

7. Forza, Helsinki

8. Napoli on the Road, London

9. nNea, Amsterdam

10. La Balmesina, Barcelona.

Warto zaznaczyć, że europejskie zestawienie nie obejmuje pizzerii z Włoch - dla tych lokali przewidziano odrębny ranking.

Najlepsze pizzerie - lokale z Polski

W rankingu znalazły się trzy pizzerie z Polski. Najwyżej uplasowała się Ostro. z Gdańska na miejscu 34.

Cztery oczka niżej jest Ciao a Tutti z Warszawy (miejsce 38.).

W zestawieniu znalazła się także Zielona Górka z Pabianic na miejscu 46.

Wszystkie trzy restauracje specjalizują się w pizzy neapolitańskiej. Gdański i warszawski lokal spadły o kilka pozycji względem ubiegłorocznego zestawienia, pizzeria z Pabianic - awansowała.

Specjalne wyróżnienie "Excellent Pizzerias" otrzymała warszawska restauracja Mąka i Woda Żoliborz.

Na czym polega ranking "50 Top Pizza"?

„50 Top Pizza” to organizowany od 2017 roku corocznyplebiscyt, w którym grono ekspertów z Włoch wybiera lokale z całego świata z najlepszą pizzą. Ranking ma swój podział na poszczególne regiony globu. 3 maja ogłoszono listę najlepszych lokali w Europie. Potem będą edycje azjatyckie, amerykańskie czy włoskie. Zestawienie światowego TOP poznamy 13 września.