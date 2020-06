Ponad 8-proc. spadek przychodów Mex Polska. To efekt koronawirusa

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Mex Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 14,8 mln zł i były niższe o 8,3 proc. (1,3 mln zł) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, w którym wyniosły 16,2 mln zł. Spadek przychodów spowodowany został ograniczeniami społecznymi i dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 05 czerwca 2020 10:40

W Polsce zamknięto lokale gastronomiczne w dniu 14 marca 2020 r., przy czym pozostawiono możliwość sprzedaży „na wynos”. Z uwagi na wyżej wymienione restrykcje tylko 7 lokali z 35 własnych prowadziło działalność i to w bardzo ograniczonym zakresie usług, w których wcześniej się nie specjalizowało. Przed wprowadzeniem ograniczeń (w styczniu i lutym 2020 roku) Grupa odnotowała wysoki wzrost przychodów gastronomicznych w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku. Wzrost przychodów wyniósł 21,5% na całej sprzedaży gastronomicznej, w tym 15,6% w tych samych lokalach gastronomicznych (Like For Like).

W związku z drastycznym spadkiem przychodów gastronomicznych w marcu 2020 roku oraz innymi przyczynami w I kwartale 2020 roku Grupa Mex Polska S.A. poniosła stratę na działalności operacyjnej w kwocie (-) 937 tys. zł. oraz stratę netto w kwocie (-) 1,8 mln zł.

Jak czytamy w raporcie finansowym, zarząd na bieżąco analizował sytuację wywołaną epidemią koronawirusa i jej wpływem na działalność i wyniki finansowe Mex Polska S.A. i jej Grupy Kapitałowej. Spółka bardzo intensywnie pracuje nad pozyskaniem możliwie najszerszego i najkorzystniejszego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, który w możliwie największym stopniu zrekompensuje koszty powstałe w wyniku zamknięcia lokali gastronomicznych. Jednocześnie podjęte zostały działania mające na celu zapewnienia kontynuacji działalności po ustąpieniu sytuacji kryzysowej, tj. zapewnienie płynności rozliczeń finansowych, zmniejszenie kosztów związanych z brakiem lub ograniczeniem prowadzonej działalności we wszystkich prowadzonych punktach.

- Niestety w chwili obecnej trudno jest oszacować jaki wpływ na gospodarkę Polską będzie miała rozwijająca się pandemia koronawirusa, a także w jakim stopniu i przede wszystkim jak długo będzie oddziaływać na działalność Grupy. Spodziewany jest znaczny spadek obrotów w lokalach gastronomicznych po ich uruchomieniu i stopniowy ich wzrost w miarę zmniejszenia zagrożenia spowodowanego koronawirusem. Dynamika wzrostu obrotów będzie kluczowym czynnikiem oddziałowującym na sytuację finansową prowadzonych w ramach Grupy lokali gastronomicznych. Działalność niektórych z nich może okazać się na tyle nierentowna, że zajdzie konieczność ich zamknięcia - czytamy w raporcie.

Mex Polska prowadzi lokale sieci The Mexican, Prosty Temat, Pijalnia Wódki i Piwa oraz Pankejk.