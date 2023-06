Popeyes planuje rozwój w Polsce. Franczyza jedną z opcji

Popeyes Famous Louisiana Chicken powstała w 1972 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie. Marka szybko podbiła serca gości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i stała się jedną z największych sieci restauracji szybkiej obsługi. Dzisiaj ma blisko 4200 restauracji w ponad 30 krajach na różnych kontynentach, a jej specjalnością niezmiennie są aromatyczne, autentyczne smaki dziedzictwa Luizjany.

2023 to rok wejścia Popeyes na nowe rynki w Europie. Za rozwój nowej sieci w Polsce odpowiada spółka Rex Concepts. Jej prezesem jest Jerzy Tymofiejew, który wcześniej kierował działem inwestycji w Netto Polska. W trzech krajach: Polsce, Czechach i w Rumunii w ciągu 10 lat ma zostać otwartych ponad 600 restauracji Burger King i Popeyes.

Model rozwoju Popeyes oparty jest zarówno na restauracjach własnych, jak i franczyzowych. - W pierwszym etapie, przez około 2 lata zamierzamy skupić się na otwieraniu własnych. Na świecie stanowią one mniej niż 10 proc. wszystkich restauracji Popeyes, reszta to franczyza - mówi nam Jerzy Tymofiejew, CEO Rex Concepts.

- Planujemy, że do końca 2023 roku powstanie w Polsce około 5 naszych restauracji. Nie mamy ustalonej ilości lokali w tych dwóch modelach na naszym rynku - balans pomiędzy nimi może być różny. To będzie zależało od tego, z jakimi partnerami będziemy pracować. Tworzenie modelu franczyzowego jest jeszcze przed nami. Zbudowanie solidnego zaplecza wraz z dedykowanymi systemami i narzędziami będzie podstawą. Aby dobrze się przygotować do franczyzy musimy sami otworzyć kilka-kilkanaście restauracji, zbudować odpowiedni model biznesowy, stworzyć właściwe systemy, procesy i narzędzia, które pozwolą przyszłym franczyzobiorcom efektywnie operować swoimi restauracjami. Dajemy sobie czas mniej więcej do 2025 roku i liczymy na to, że wtedy będziemy przygotowani na wprowadzenie pierwszych franczyzobiorców - mówi Jerzy Tymofiejew - CEO Rex Concepts.