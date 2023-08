Popeyes w Warszawie - wiemy, kiedy otwarcie! Będą kolejki w Złotych Tarasach?

Trzeci lokal Popeyes w Polsce otworzy się w Warszawie. Kolejne też w stolicy?

Po Wrocławiu i Szczecinie marka Popeyes otworzy swój lokal w samym sercu Warszawy - w Złotych Tarasach.

- Popeyes do Warszawy wejdzie we wrześniu. Pierwsza restauracja w stolicy zostanie otwarta w Złotych Tarasach. Dokładną datę będziemy komunikowali po zamknięciu wszystkich formalności - mówi horecatrends.pl Patrycja Narożna z PRart Media.

Zapytaliśmy o kolejne po Wrocławie, Szczecinie i warszawskich Złotych Tarasach lokalizacje Popeyes. Na portalu z ogłoszeniami pojawiły się oferty pracy w Popeyes oznaczone m.in. lokalizacjami Warszawa Ochota, Warszawa Praga Południe, Warszawa Mokotów czy Warszawa Wola.

- Do końca roku, poza Złotymi Tarasami pojawią się jeszcze dwie kolejne restauracje. Ich lokalizacji na razie oficjalnie nie potwierdzamy - informuje Patrycja Narożna.

Rok Chicken Sandwich z Popeyes za darmo to nagroda dla najwytrwalszych

Pierwszy Popeyes w Polsce otworzył się 7 lipca 2023 r. w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Drugi Popeyes - w Szczecinie - pierwszych gości przyjął 28 lipca br. Zarówno we Wrocławiu, jak i w Szczecinie na pierwszych trzech klientów Popeyes czekały roczne vouchery na darmowy Chicken Sandwich - kultową kanapkę sieci.

We Wrocławiu pierwsi klienci Popeyes stanęli pod Pasażem Grunwaldzkim już o godz. 21 dzień przed otwarciem. W Szczecinie pierwsza osoba w kolejce po roczny, darmowy voucher na Chicken Sandwich czekała aż 26 godzin. Tym samym Szczecin pobił światowy rekord - tak długo w kolejce po Chicken Sandwich nie stano dotąd w żadnym mieście. Pierwsza osoba w kolejce pojawiła się już o 9.00 rano dzień przed oficjalnym otwarciem!

''Jak mówił nam nastoletni Ksawery, ogłoszenie o konkursie na roczny darmowy voucher do Popeyes znalazła jego babcia na Facebooku. Oboje z tatą Ksawerego wspierali go w tym wyzwaniu i dopingowali podczas oczekiwania w kolejce. Wysiłek opłacił się, bo pierwszy voucher trafił właśnie do Ksawerego. Pozostałe dwa powędrowały do Diany i Tymura, którzy w kolejce stali ponad 20 godzin!'' - czytamy w komunikacie prasowym.

Otwarcie Popeyes w Szczecinie - pierwszy klient stanął w kolejce o godz. 9.00 dzień przed otwarciem!