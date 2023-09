Popeyes w Warszawie. Wkrótce się zacznie. Będzie gratis i to przez rok

Popeyes w Warszawie. Jak zdobyć roczny voucher na Chicken Sandwich

Roczny voucher na kultową kanapkę Chicken Sandwich, nowoorleańskie rytmy na żywo, tematyczne tatuaże czy freestyler czekający na wyzwania gości restauracji - tak Popeyes rozpoczyna podbój Warszawy. Już 21 września o 10.00 w Złotych Tarasach swoją pomarańczową kotarę odsłoni pierwszy Popeyes w stolicy.

W dniu otwarcia goście zjedzą m.in. kultową kanapkę Chicken Sandwich, niepowtarzalne w smaku frytki Cajun, kawałki kurczaka (do wyboru Signature Chicken, Louisiana Wings czy Chicken Tenders) a do tego słynne dipy: Mardi Gras, NOLA, Bold BBQ, Bayou Buffalo. Niemal wszystkie dania z kurczaka będą dostępne w wersji pikantnej i łagodnej.

Prezenty na otwarcie Pepeyes w Warszawie

Sieć przygotowała vouchery pozwalające bezpłatnie delektować się niepowtarzalnym smakiem Chicken Sandwich przez cały kolejny rok. Prezent otrzymają trzy pierwsze osoby, które 21 września ustawią się w kolejce przed głównym wejściem Złotych Tarasów, w specjalnie oznaczonej strefie pomarańczowymi flagami z logo Popeyes. Vouchery dostaną goście czekający przed galerią, która otworzy się już o 9.00. Natomiast pierwsza setka stojących już przed samą restauracją zje Chicken Sandwich za darmo, w dniu otwarcia.

To nie wszystko! Przedpremierowo, przez dwa dni we wtorek 19 i środę 20 września, w serwisie Pyszne.pl warszawiacy będą mogli zamówić klasyki z kuchni Popeyes w atrakcyjnych cenach. To okazja do przetestowania menu, jeszcze zanim otworzy się pierwsza restauracja.