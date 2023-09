Popeyes w Złotych Tarasach. Warszawiacy ustanowili światowy rekord

21 września Złote Tarasy już od rana witały wszystkich klimatem Nowego Orleanu. W przestrzeniach galerii rozbrzmiewał Brass Brand grający na żywo, a oczekiwanie w kolejce umilały gościom tematyczne tatuaże, fotobudka i rapujący freestyler, który swoją doskonałą "nawijką" wchodził w interakcje z gośćmi restauracji i opowiadał o marce. Tuż po 10:00, po odsłonięciu słynnej już pomarańczowej kotary, pierwsi warszawiacy skosztowali dań z całej karty menu dostępnej w Polsce.

Wytrwałość pierwszych gości zaskoczyła nas i co tu kryć - bardzo ucieszyła. Dotychczas to w Stanach Zjednoczonych, czy Chinach kolejki biły rekordy - kolejny pobił Szczecin, ale 40 godzin… To niesamowite! Będzie się czym chwalić - cieszy się Jakub Aleksandrowicz, Marketing Director Popeyes CEE. Goście naprawdę dopisali. Już po pierwszych godzinach od otwarcia widać, że warszawiacy zasmakowali w naszym kultowym Chicken Sandwich i niepowtarzalnych w smaku frytkach Cajun. Nie ma się co dziwić, bo to właśnie ta kanapka podbiła serca fanów na całym świecie - dodaje Aleksandrowicz.

