POPEYES Warszawa gotuje się do otwarcia. Widać już, gdzie powstanie

We wrześniu Popeyes w Warszawie w Złotych Tarasach na poziomie 1+ ma karmić pierwszych klientów. Według zapowiedzi do końca 2023 roku - poza Złotymi Tarasami - w Warszawie pojawią się jeszcze dwie kolejne restauracje Popeyes. Typowane lokalizacje Popeyes w stolicy to Warszawa Ochota, Warszawa Praga Południe, Warszawa Mokotów czy Warszawa Wola - nazwy tych dzielnic pojawiają się w ogłoszeniach o pracę w lokalach pod tą marką.

Popeyes w Złotych Tarasach - i tu promocja na rok darmowego Chicken Sandwich

Otwarciu lokali Popeyes towarzyszy promocja - pierwsza osoba w kolejce w dniu otwarcia zgarnia Chicken Sandwich na rok za free. We Wrocławiu - 7 lipca 2023 r. - pierwsi klienci Popeyes stanęli pod Pasażem Grunwaldzkim już o godz. 21 dzień przed otwarciem.

W Szczecinie 28 lipca br. pierwsza osoba w kolejce po roczny, darmowy voucher na Chicken Sandwich czekała aż 26 godzin. Tym samym Szczecin pobił światowy rekord - tak długo w kolejce po Chicken Sandwich nie stano dotąd w żadnym mieście. Pierwsza osoba w kolejce pojawiła się już o 9.00 rano dzień przed oficjalnym otwarciem!

Popeyes - skąd nazwa marki?

O tym, skąd pochodzi nazwa sieci lokalu serwującej smażonego kurczaka po nowooorleańsku mówi Peter Genna, dyrektor ds. globalnych innowacji kulinarnych i szef kuchni ds. rozwoju produktu w Popeyes Louisiana Kitchen.

- Kiedy myślicie o nazwie marki Popeyes, na pewno przychodzi wam do głowy bohater kreskówki - marynarz, który żywił się głównie szpinakiem. Natomiast jest to nazwa wywodząca się z filmu ‘’Francuski łącznik’' z Genem Hackmanem w roli głównej. Grał on nowojorskiego detektywa, który nazywał się Jimmy "Popeye" Doyle. Al był takim fanem tego filmu, że od imienia głównego bohatera nazwał sieć swoich restauracji - wyjaśnia Peter Genna.