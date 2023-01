Popeyes wchodzi do Polski, zagrozi gigantom? "McDonald's radzi sobie świetnie, zwłaszcza w kryzysie"

Do Polski wchodzi sieć Popeyes. Budzi to spore emocje w social mediach ale i rodzi mnóstwo pytań. Czy to odpowiedni moment na takie inwestycje, czy tego typu sieć ma szansę na sukces w naszym kraju? Czy KFC i McDonald's powinny się obawiać?

Popeyes wchodzi do Polski. Co to oznacza?

Pierwsze lokale Popeyes w Polsce mają powstać w 2023 roku w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Z kolei w ciągu dekady ma zostać otwartych ponad 600 restauracji Burger King i Popeyes w trzech krajach: Polsce, Czechach i w Rumunii.

Co determinuje powodzenie przy tego typu ekspansji? No i skąd te emocje. Czyżby polskim konsumentom znudził się już McDonald's?

- Mak radzi sobie świetnie, zwłaszcza w kryzysie. Klienci oszczędzając i bardzo uważnie wydając obecnie pieniądze idą tam, gdzie mają pewność, komu ufają, kupują to, co znają, co jest powtarzalne - a Mak idealnie wpisuje się w obecne potrzeby, przy czym wcale nie jest tani. Umówmy się, ponad 32 zł za podwójnego McDrwala - to tanio nie jest, a kolejki chętnych rosną. Po drugie jeżeli komuś znudził się McDonald's ma do wyboru prężnie rozwijającego się MaxBurgera. Po trzecie pamiętajmy, że bardzo silną częścią rynku są małe, craftowe burgerownie, z którymi Mak walczy o klienta Maestro Burgerami - zapewnia Krzysztof Kaliciński, konsultant i szkoleniowiec, Blackboard Consulting.

To duży rynek i lubiany przez klientów - zapewnia ekspert.

- Pamiętajmy, że Popeye to kuchnia nowoorleańska, czyli generalnie kurczak i panierką czyli konkurencja raczej dla KFC. Zapowiedź 600 lokali w dekadę to bardzo ambitne plany. Biorąc pod uwagę, że Czechy i Rumunia to znacznie mniejsze rynki, najwiecej lokali musiałoby powstać w Polsce. McDonal'd zbudował 500 lokali, rozwijając się nieustająco i dynamicznie w … 30 lat. Za emocjami w mediach może stać fakt, kto stoi za tym projektem, ale klientów finalnych interesuje to najmniej. Patrząc optymistycznie, pomimo, że nie wiemy jaka jest strategia rozwoju projektu, duża inwestycja w branżę HoReCa zmierza do Polski. I to nie jedyna. To dobry znak dla branży, bo kryzys kiedyś minie - dodaje Kaliciński.

Popeyes w Polsce. W których miastach się pojawi?

Pierwsze lokale Popeyes w Polsce powstaną w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Za rozwój nowej sieci w Polsce odpowiada spółka Rex Concepts - której prezesem jest Jerzy Tymofiejew, który wcześniej kierował działem inwestycji w Netto Polska. Tymofiejew zanim przeszedł do Netto przez 7 lat był związany z AmRest Polska, m.in. jako dyrektor rozwoju. Manager ma też kilkuletnie doświadczenie w Lidl Polska.

Dyrektorem marketingu Popeyes Polska oraz Popeyes Cesko został Jakub Aleksandrowicz - wcześniej przez 6 lat był szefem marketingu Pasibusa.

Popeyes Louisiana Kitchen to amerykańska międzynarodowa sieć restauracji typu fast food ze smażonym kurczakiem, która powstała w 1972 w Nowym Orleanie. Obecnie jest spółką zależną firmy Restaurant Brands International. Popeyes ma ponad 3700 restauracji w USA, Portoryko i 30 krajach na całym świecie. Działa na zasadzie franczyzy. Od 2022 roku sieć obecna jest w Rumunii.