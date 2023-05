Popularna sieć fast food zamknie nawet 400 restauracji w tym roku

Burger King zamyka restauracje w USA

W pierwszym tygodniu maja dyrektor generalny Restaurant Brands International Inc., firmy do której należy Burger King, powiedział, że przygotowuje się do zamknięcia od 300 do 400 lokalizacji.

Dyrektor generalny, Joshua Kobza, powiedział w rozmowie telefonicznej ogłaszającej wyniki za pierwszy kwartał, że firma "historycznie" zamyka rocznie "kilkaset" restauracji Burger King.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak dotąd w tym roku kilku dużych franczyzobiorców Burger King złożyło wniosek o upadłość: Toms King z Illinois, EYM King z Michigan i Meridian Restaurants Unlimited z Utah - podaje TODAY.com.

Według komunikatu Restaurant Brands International ogłaszającego zarobki, 124 Burger Kingi zostały już zamknięte w tym roku, co daje łączną liczbę w Stanach Zjednoczonych do mniej niż 7 000.

System franczyzowy Burger King

Kobza potwierdził, że firma planuje skupić się na współpracy z mniejszymi franczyzobiorcami w celu "poprawy ogólnego stanu" systemu franczyzowego firmy.

Powiedział, że firma planuje zezwolić tylko operatorom "wysokiej jakości" na budowanie lub nabywanie istniejących restauracji, które będą działać regionalnie i z lokalną własnością.

„Jednym z najważniejszych czynników jest chęć współpracy z nami naszych franczyzobiorców, którzy mają kilka restauracji i zobowiązują się do wprowadzenia niezbędnych zmian” – powiedział.

Kobza dodał, że istnieje „spory stopień niepewności co do dokładnych liczb” przyszłych zamknięć.

„Będzie to zależało w pewnym stopniu od tempa ożywienia w biznesie, które już zaczęliśmy dostrzegać” – powiedział.

Wyniki finansowe Burger King

Firma nie powiedziała, które lokalizacje zostaną zamknięte, ani nie podała bardziej szczegółowego harmonogramu. Pomimo zamknięć sklepów, Burger King US odnotował wzrost sprzedaży o 8,7% - podaje TODAY.com.