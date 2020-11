Popyt na lokale pod gastronomię nie spada. Branża nie daje się wirusowi!

Spośród zapytań kierowanych do działu komercji agencji Wilsons Nieruchomości niemal 30 proc. dotyczy najmu lub zakupu lokali z przeznaczeniem na gastronomię. Większość transakcji to obrót nieruchomościami już wcześniej przystosowanymi pod tę działalność.

Sektor gastronomiczny próbuje nie dać się epidemii Covid-19. Eksperci agencji Wilsons Nieruchomości informują, że obecnie w „drogich" dzielnicach Warszawy (Mokotów, Powiśle) są w trakcie negocjacji zakupu lokali dla klientów z przeznaczeniem pod gastronomię, przy czym wartość netto transakcji to kwoty ok. 2 do 3 mln zł.

- Pomimo zamknięcia lokali gastronomicznych, restauratorzy oferują dostawę do domu, sprzedają gotowe zestawy do samodzielnego wykonania sushi czy pizzy z przygotowanych wcześniej produktów. Za wszelką cenę utrzymują personel i z optymizmem patrzą na zakończenie pandemii przekonani, że „dobra jakość" ich produktów zawsze się obroni - podają agenci Wilsons.

