Poradnik restauratora. Czy w każdej chwili można wdrażać strategię marketingową?

- Nie o to chodzi, żeby wydawać ostatnie pieniądze, pożyczone pieniądze na marketing, bo marketing jest procesem, więc nawet jeżeli restaurator wyda przez 3 miesiące kwotę X na marketing, a już jest naprawdę bardzo źle - to nie zadziała - mówi horecatrends.pl Agnieszka Borek z ''Fika dla gastronomii''.

Horecatrends: Rozmawiałyśmy już o tym, jak ważna jest strategia marketingowa w momencie otwarcia lokalu, a co w sytuacji, gdy restaurator zgłasza się po nią, kiedy lokal działa od jakiegoś czasu albo od dawna i mówi: ratujcie, dajcie mi strategię marketingową, w lokalu już jest bardzo źle, mamy zadłużenie, jest pustawo. Czy podejmujecie się takiego wyzwania? Czy w każdej chwili można wdrażać strategię marketingową?

Agnieszka Borek, współwłaścicielka agencji konsultingowej ''Fika dla gastronomii'': To jest bardzo dobre pytanie. Zanim tego się podejmę, rozmawiam około godziny z danym restauratorem, przeglądam social media i nie przyjmuje wszystkich zleceń, bo czasami jest tak, że jest już za późno - to znaczy: nie zawsze marketing dźwignie zadłużenia czy problemy związane z pracownikami. To jest trochę - przepraszam za to wyrażenie, ale ‘’reanimowanie trupa’’. Uczciwość w agencjach marketingowych powinna polegać na tym, że ktoś po prostu powinien powiedzieć: słuchaj, no już nie, wydasz te pieniądze i to po prostu już nic to nie da, bo to będzie strata.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mało miałam takich sytuacji, ale się zdarzają. Przez 11 lat może było to 3-4 klientów, gdzie powiedziałam, że nie. To nie o to chodzi, żeby wydawać ostatnie pieniądze, pożyczone pieniądze na marketing, bo marketing jest procesem, więc nawet jeżeli restaurator wyda przez 3 miesiące kwotę X na marketing, a już jest naprawdę bardzo źle - to nie zadziała. Tych miesięcy musi być dużo więcej i to musi być świadome wydanie pieniędzy, a nie wtedy, kiedy masz nóż na gardle.

Wydawanie takich pieniędzy na strategię marketingową nie może być też takim tłumaczeniem, że ‘’wydałem i to się nie udało’’, bo to się nie udało wcześniej...

Upadanie restauracji to jest proces, to nie jest tak, że z dnia na dzień coś się stało w zarządzaniu tym lokalem i nagle ktoś przychodzi i mówi słuchajcie, zamykamy lokal. Zazwyczaj trwa to rok, nawet dwa. Jest mnóstwo czynników: marketing, zarządzanie, personel, koszty - tak naprawdę mnóstwo czynników musi się zadziać, żeby ten lokal szedł w dół. I tak samo musi się mnóstwo czynników zadziać jednocześnie, żeby szedł w górę.

To, że zatrudnimy agencję na przykład moją i powiemy: ‘’O, pani ma 11 lat doświadczenia, super logotypy, to teraz czekam na rezultaty’’ - no nie. Często powtarzam, że praca z Fiką to współpraca, to nie jest tylko zlecenie nam czegoś, bo jeżeli ktoś tego oczekuje, że ja będę wszystko robiła bez wysiłku tej drugiej strony, to też nie podejmuję współpracy, bo chcę za to wziąć odpowiedzialność, a mogę wziąć tylko w momencie, kiedy mam tę współpracę, czyli mam partnera po drugiej stronie a nie kogoś kto mi zleca.

Ten etap, gdzie się robi źle w restauracji no to właśnie - to jest etap, to jest proces i marketing jest szalenie istotną kwestią. Jakbym miała powiedzieć, co się dzieje, kiedy restauracja upada i w tym umiejscowić marketing to zazwyczaj jest tak, że restauracji upada i jak już jest tak u skraju, to restaurator mówi: to może włączmy reklamy albo może zacznijmy coś tam robić i idzie do agencji. Wtedy ja uczciwie mówię nie, czasami to po prostu już nie ma sensu.

Dziękuję za rozmowę.

Czytaj też Kiedy podjąć działania marketingowe w biznesie gastronomicznym?