Powraca Warszawski Festiwal Piwa Bez Granic

5 września w godzinach 14:00-22:00 odbędzie się kolejna zdalna edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa Bez Granic. Tym razem organizatorzy festiwalu zapraszają na wspólną degustację piw w zestawieniu z amerykańską wołowiną.

Autor: horecatrends.pl Data: 31 sierpnia 2020 11:25

– Jako środowisko mamy niesamowitą umiejętność szybkiego dostosowywania się do trudnych warunków na rynku – opowiada Paweł Leszczyński, organizator festiwalu.

– Testujemy nowe formuły interakcji ze społecznością miłośników piwa rzemieślniczego. Festiwalową scenę zamieniliśmy w tej sytuacji na transmisję on-line, która będzie osią wydarzenia. W ten sposób chcemy nie tylko dotrzeć do społeczności miłośników piwa rzemieślniczego, niesamowitych, pełnych pasji i wytrwałości ludzi, ale też do tych, którzy z różnych względów nigdy nie byli, albo nie mogli się pojawić na naszym festiwalu. Mamy ogromną potrzebę opowiadania o swojej pasji i miłości do smaków, jakie można znaleźć w piwie rzemieślniczym. Wydaje się nam, że wiele traci ten, kto zna ten piękny świat tylko z perspektywy korporacyjnego piwa dla wszystkich – dodaje.

Uzupełnieniem nowej koncepcji są dwa zestawy – jeden z festiwalowym piwem, a drugi – US BBQ BOX – z amerykańską wołowiną - dostępny na BBQ.pl ze specjalnym, dedykowanym kodem rabatowym #wfpbezgranic -10%, który łączy się z pozostałymi promocjami. Oba można zamówić z dostawą do domu lub spróbować w jednym z lokali lub restauracji, które zdecydowały się na współpracę z festiwalem.

W ramach transmisji, na festiwalowej „scenie”, piwa i mięso z zestawów będą próbować i oceniać goście – najpopularniejsi w naszym środowisku blogerzy i miłośnicy piwa, instagramerzy, sędziowie piwni i degustatorzy.

– Wszyscy razem z uczestnikami będą próbować dokładnie tych samych piw, z tych samych partii. Chcemy podkreślić, że piwo rzemieślnicze również musi być świeże, jak inne produkty, w których mamy żywe kultury drożdży i bakterie – przekonuje Paweł Leszczyński.

– Nie dla wszystkich jest oczywiste, że dobre piwo powinno się przechowywać w niskiej temperaturze. Dlatego czasem nawet nie ma sensu sprzedawać go do sklepów, w których obsługa nie potrafi o to zadbać – dodaje.

Gościem specjalnym festiwalu będzie guru rzemieślniczego piwowarstwa - John Palmer, autor książek: „Brewing Classic Styles”, „Water” i „How To Brew” – legendarnej pozycji, która zainspirowała ludzi na całym świecie do warzenia w domu (polskie tłumaczenie książki w przygotowaniu! Porozmawiamy o nim na festiwalowej scenie on-line!).

Szczegółowy program znajduje się na stronie wydarzenia, a zestawy z piwem i amerykańską wołowiną można zamawiać jeszcze tylko w tym tygodniu, żeby na pewno dotarły na czas festiwalu.