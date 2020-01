Powstał Foodport – pierwszy food hall w Szczecinie

Zakończyła się przebudowa strefy restauracyjnej w centrum handlowym Galaxy. Foodport, czyli nowa przestrzeń gastronomiczna inspirowana Szczecinem, nawiązuje do kultowych miejsc w mieście. Do dyspozycji klientów jest m.in. Strefa Pasztecik, Strefa Cafe Grzybek, a także boisko do gry w koszykówkę. Głównym wykonawcą robót była firma Baumont Invest.

Autor: horecatrends.pl Data: 23 stycznia 2020 14:32