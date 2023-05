Poznań gotowy na Gwiazdki Przewodnika Michelin. Chce być jak San Sebastian

Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zauważył, że Gwiazdki Michelin opłacają się nie tylko restauracjom, ale i regionom, i miastom. Jako przykład podał duńskie miasto Aarhus z 300 tysiącami mieszkańców, które pierwszą Gwiazdkę Michelin otrzymało dopiero w 2015 roku (jako pierwsze miasto po Kopenhadze), a obecnie ma aż osiem Gwiazdkowych restauracji. Jak podał prezes Mazurczak, Aarhus zbadało, że po otrzymaniu Gwiazdki do miasta przyjechało 17% więcej turystów.

- Podobne dane publikuje Słowenia, która od kilku lat jest jednym z lepszych przykładów. Węgry odnoszą niesamowite sukcesy. Państwa azjatyckie zaczęły bardzo aktywnie współpracować za bardzo duże pieniądze z Przewodnikiem Michelin, kupując tam ogromne pakiety promocyjne (…) Niedawno organizacja turystyczna Danii opublikowała dane, że aż 43% turystów, którzy przyjeżdżają Danii uważa, że jednym z głównych motywów przyjazdów jest oczekiwane doświadczenie kulinarne i gastronomiczne - wyliczał prezes PLOT podczas debaty ‘’Ekonomiczny roller coaster: Polska i Świat. Co nas czeka w kolejnych miesiącach?’’.

Poznań był i jest znany z jakościowej gastronomii

Według niego można śmiało powiedzieć, że produkt, który tworzą restauratorzy faktycznie jest tym, co przyciąga.

- Żeby wyprowadzić ten produkt szerokie europejskie wody potrzebna jest jakaś pieczątka, jakaś wskazówka od instytucji, która jest powszechnie uważana za wiarygodną. Tak jest z Przewodnikiem Michelin - wskazał.

Podkreślił, że Poznań cieszy się bardzo z wejścia do Przewodnika Michelin.

- Nie ukrywam, że to był cel, który postawiliśmy sobie wiele lat temu. Przez wiele lat wydawał się nierealny, bo Warszawa była w 1997 roku, Kraków w 2008 roku, no i mamy 2023 - dawno nie było tego rozszerzenia. Postawiliśmy na to bardzo mocno. Mam w organizacji zatrudnioną od 10 lat osobę, której jedynym zadaniem jest chodzenie po restauracjach, jedzenie, fotografowanie - to taka praca marzeń można wypowiedzieć - przyznał z uśmiechem Jan Mazurczak.

Jego zdaniem jakościowa gastronomia w Poznaniu obroniła się. Wspomniał też ''żółty'' przewodnik Gault&Millau Polska.

- Tam, od samego początku w zasadzie, Poznań był na 3. miejscu, wyprzedzając 4. i 5. miejsce razem wzięte. To jest fenomen jakościowy tych szefów kuchni i fajnie, że wreszcie można wyjść z tą wiedzą do Europy - zaznaczył.

Wizja przybycia inspektorów Przewodnika Michelin pobudziła gastronomię w Poznaniu

Podkreślił, że branża turystyczna również ma się dobrze i już w zeszłym roku wskaźniki wróciły do tych z 2019 roku.

- Wydaje się, że jest faktycznie dobry moment. Aczkolwiek zgodzę się też, że ta branża gastronomiczna wychodzi nie chcę powiedzieć poobijana, ale przetasowana. My też w Poznaniu widzimy, że jest wiele restauracji, które wychodzą silniejsze, ale jest wiele restauracji, które nie utrzymało się w wyniku różnych kryzysów czy chociażby remontów, które mamy w tej chwili i które też mogą trafiać w gastronomię. Jest też wiele nowych konceptów, nowych restauracji. Nie wiem, czy to jest to jest tak, że jak mamy zapowiedź inspektorów Przewodnika Michelin - pojawiają się nowe inwestycje, ale wyczuliśmy, że przynajmniej kilka restauracji, które było zamrożonych od kilku lat, nagle zostało odpalonych i wszyscy mówią: im szybciej teraz odpalimy, tym lepiej - powiedział Jan Mazurczak, szef organizacji turystycznej Poznaniu.

I dodał: - Cieszymy się i zobaczymy, czy uda się stworzyć takie dobre przykłady San Sebastian. To jest jedno z takich miejsc, do których byśmy chcieli dążyć. To miejsce w Hiszpanii, gdzie gęstość gwiazdek jest największa na świecie zaraz po Tokio. W San Sebastian są trzy 3-gwiazdkowe restauracje - w stukilkudziesięciotysięcznym mieście. Będziemy starali się tworzyć takie warunki, żeby ci, którzy chcą otworzyć restaurację albo ją prowadzić wiedzieli, że mogą liczyć na naszą życzliwość, że my będziemy dumni, że będziemy budować z tego produkt, ale też, że będziemy chcieli edukować się wspólnie.

Wskazał, że z jednej strony organizacje turystyczne muszą wiedzieć, jak dobrze opowiadać o jedzeniu, o tych doświadczeniach, które można w restauracjach otrzymać.

- Z drugiej strony my też od wielu lat szkolimy pracowników pierwszego kontaktu - czy to recepcji hotelowych, czy też pracowników restauracji - z wiedzy o mieście i to jest taka synergia, z której myślę, że dobrze by było, żeby wszyscy korzystali.

*** Wypowiedzi Jana Mazurczaka pochodzą z panelu dyskusyjnego ‘’Ekonomiczny roller coaster: Polska i Świat. Co nas czeka w kolejnych miesiącach?’’ na konferencji Made For Restaurant, jaka odbyła się 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie.