Praca sezonowa w gastronomii. Czy to dobry kierunek dla młodych kucharzy? (WIDEO)

Młodzi kucharze stawiają na nowoczesne techniki

Za nami finał polskiej edycji konkursu Les Chefs en Or, patrząc na działania finalistów, jak oceniasz poziom i edukację młodych kucharzy w Polsce?

Jestem zaskoczony przede wszystkim mnogością technik, jakie dzisiaj użyli, więc mogę stwierdzić, że na pewno ich wiedza stoi na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zauważyć można brak jeszcze przerobionych godzin w kuchni, brak takiego doskonalenia warsztatu, jaki powinien być. Natomiast jestem zaskoczony ilością technik, ponieważ każdy praktycznie miał coś innego, co rzadko się zdarza, bo zazwyczaj na konkursie jak jest jeden element do wykorzystania, to wszyscy robią, można powiedzieć, to samo w ciemno. Tutaj natomiast wydania były naprawdę różnorodne, nawet z wykorzystaniem takich bardzo nowoczesnych technik, które ja sam aktualnie teraz używam. Tak że zakres wiedzy z roku na rok coraz szerszy i widać też większe zaangażowanie młodych ludzi.

Z czego twoim zdaniem może to wynikać, że młodzi ludzie edukują się w zakresie poszerzania wiedzy na temat technik pracy w kuchni?

Na pewno ten jakby taki „zwykły podręcznik”, który aktualny jest w szkole, na pewno wszystkiego nie pokazuje. Ci młodzi ludzie potem wychodząc ze szkoły, mają braki wiedzy. Podejrzewam, że ich świadomość z konkursu na konkurs, z roku na rok wzrasta. Oni wiedzą o tym, żeby być krok do przodu, poziom wyżej, trzeba zrobić coś więcej, a nie tylko to co robią na co dzień w programie nauczania w szkole. Po to mają taki konkurs jak nasz, gdzie mogą przyjechać, sprawdzić się i po konkursie dostać jeszcze dobry feedback, co mogą poprawić na przyszłość.

Praca sezonowa w gastronomii

Przed nami lato, okres pracy sezonowej w gastronomii, czy twoim zdaniem to jest dobry kierunek dla młodych osób, żeby zdobyć doświadczenie w pracy w kuchni?

Zdecydowanie tak. Natomiast trzeba rozważnie wybierać, ponieważ przeważnie do sezonowej pracy poszukuje się specjalistów w danych dziedzinach typu pizzer, który musi mieć wyrobioną szybkość i wprawę, więc niekoniecznie dla młodych ludzi. Natomiast w branży jest to dobry czas na reset. Jeśli ktoś jest zmęczony codzienną pracą u siebie i ma możliwość wzięcia bezpłatnego urlopu na okres 3 miesięcy, i wyjechać nad morze, to jest wspaniała okazja, żeby trochę odświeżyć głowę, zmienić swoje życie na krótki okres i potem wrócić do codzienności.

Czy młodzi ludzie chcą iść do pracy w gastronomii?

Zbyt wiele się nie zmienia, zawsze jest mały odsetek tych ludzi, którzy zostają w branży. Myślę, że błąd polega w tym, że te praktyki, które oni odbywają, nie zawsze pokazują im trudy codzienności, z którymi będą się spotykać w przyszłości, będąc już dorosłymi w pracy na pełny etat. To jest ten minus, że oni po szkole chcąc się zatrudnić, spotykają się ze ścianą, że jak to 12 godzin? Miało być 8. To są te przeszkody, na które być może oni nie są przygotowani, ale zawsze jest to światełku w tunelu. Jest garstka ludzi na rynku, którzy chcą bardzo mocną chcą i próbują. Widzę ich, jak się przewijają przez różne konkursy kulinarne, różne projekty szkoleniowe. To jest, można powiedzieć, że 50 tych samych twarzy w Polsce, które chce w przyszłości zaistnieć na rynku gastronomicznym, więc mamy potencjalnie przyszłych, wspaniałych szefów kuchni.

Dziękuję za rozmowę.