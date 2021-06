Praca szuka człowieka. Ile można zarobić w branży gastronomicznej?

Gastronomia potrzebuje pracowników – najwięcej ogłoszeń, bo aż ponad 5 tysięcy, skierowanych jest do kucharzy. Podobne deficyty dotyczą pracy na stanowisku kelnera, barmana oraz baristy.

Trwająca pandemia koronawirusa ograniczyła działalność restauracji, kawiarni i pubów, często stawiając właścicieli lokali na skraju bankructwa. Chwilowe luzowanie obostrzeń w ubiegłym roku nie uchroniło wielu pracowników przed zwolnieniem. Obecnie, gdy branża powoli wraca do intensywniejszej działalności, zaczyna brakować na rynku rąk do pracy.

Coraz więcej ofert pracy

Wiele osób, widząc możliwości zatrudnienia, jakie oferuje obecnie rynek gastronomiczny, przegląda najświeższe ogłoszenia po konkretnych słowach kluczowych. Najczęściej wyszukiwanymi frazami w maju 2021 r. w podkategorii gastronomia na OLX Praca były:

● kucharz,

● pomoc kuchenna,

● kelner/ kelnerka,

● barman.

Obecnie w gastronomii na OLX jest dostępnych ponad 17 tys. ogłoszeń – porównując te dane z poprzednim rokiem, jest ich ok. 11 tys. więcej. Największy deficyt kucharzy oraz kelnerów widoczny jest w województwie mazowieckim – w obu przypadkach opublikowanych jest prawie 1000 ofert.

Wśród województw z największą liczbą ofert dla kucharzy oraz kelnerów są również województwa śląskie oraz dolnośląskie (prawie po 600 ofert). Pracowników brakuje także w województwie pomorskim (blisko 500), co ma bezpośredni związek ze zbliżającymi się wakacjami – w nadmorskich kurortach już teraz jest ogromne zapotrzebowanie. Na jedno ogłoszenie dotyczące zatrudnienia w gastronomii na OLX Praca składanych jest średnio 28 aplikacji. A liczba ta będzie cały czas rosła, ponieważ dotyczy ostatnich 12 miesięcy.

Ile można zarobić w branży gastronomicznej?

W zależności od miejsca zatrudnienia kelnerzy mogą liczyć na zarobek od 17 do 25 zł brutto za godzinę. W treści ogłoszeń dla kucharzy najczęściej pojawia się wynagrodzenie w wysokości 6 tys. zł brutto.

Najlepiej w gastronomii można zarobić w największych miastach w Polsce – na ich czele jest Warszawa. Według kalkulatora OLX wyliczającego poziom wynagrodzenia stolica naszego kraju wyróżnia się najwyższą średnią zarobków – na stanowisku szefa kuchni można zarobić prawie 8,5 tys. zł brutto. W przypadku pracy sezonowej w branży gastronomicznej pracodawcy często oferują wyżywienie, zakwaterowanie, elastyczne godziny pracy, możliwość otrzymywania napiwków oraz premii uznaniowych.

Jak pozyskiwać nowych pracowników?

Warto pamiętać o podstawowych zasadach przy tworzeniu ogłoszenia o pracę. Zdawkowe streszczenie bez konkretów może sprawić, że zainteresowani będą mieć zbyt wiele wątpliwości i ostatecznie nie zaaplikują na daną ofertę.

Treść powinna być spójna i zawierać wszystkie najważniejsze informacje, w tym:

● wymiar godzin,

● rodzaj umowy,

● opis działalności firmy,

● zakres obowiązków i wymagania,

● benefity pozapłacowe,

● system premiowy,

● szczegóły dotyczące awansu.

Jest również jeden aspekt, który może zdecydowanie zwiększyć liczbę aplikacji – podanie widełek płacowych.

– Szczególnie przy poszukiwaniu pracowników sezonowych istotny będzie dokładny opis stanowiska pracy. Aplikujący chcą wiedzieć, co konkretnie oferuje pracodawca, jakie są warunki, zakres obowiązków, czy są elastyczne godziny pracy. Warto również pamiętać o uwzględnieniu wymagań, takich jak np. książeczka zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne. Dla osób pilnie poszukujących zatrudnienia najważniejsza będzie jednak wysokość wynagrodzenia i to może przynieść największy efekt w procesie rekrutacji. Jak wynika z badań OLX, nawet o 48 proc. więcej aplikacji napływa od kandydatów na ogłoszenia z podanym wynagrodzeniem – wyjaśnia Paweł Świderski, Head of Jobs w OLX.

Osoby, które szukają obecnie pracy, mogą ją znaleźć właśnie w branży gastronomicznej. Ofert stale przybywa i będzie ich coraz więcej. Dla wielu lokali okres wakacyjny będzie największym testem i zarazem odpowiedzią, czy środki zainwestowane w pierwszych miesiącach po zniesieniu obostrzeń, pozwolą przynieść zysk i wrócić do w miarę stabilnej sytuacji finansowej.