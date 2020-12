Prawo w gastronomii: Tarcza branżowa – czy będzie skuteczną pomocą?

Dla przedsiębiorców, którzy chcą utrzymać pracowników i nie likwidować lokali, pomoc jaką otrzymują w związku z lockdownem jest marginalna, a warunki, jakimi podlegają, czasem niemożliwe do spełnienia i obwarowane odpowiedzialnością karną – mówi Piotr Jankowski, radca prawny i autor bloga prawowgastronomii.pl.

Jak tłumaczy Piotr Jankowski, radca prawny i autor bloga prawowgastronomii.pl, uchwalona po długim czasie oczekiwania tzw. tarcza branżowa ma być zdaniem rządzących skuteczną pomocą dla branż najbardziej dotkniętych pandemią. Dotyczy to konkretnych branż, których PKD zostało wpisane do ustawy, w dodatku jako działalność przeważająca. Odnosi się to przede wszystkim do gastronomii (restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, w tym ruchomych, a także usług cateringowych, pozostałej usługowej działalności gastronomicznej, przygotowywania i podawania napojów)

Ocenę PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. z tym, że we wniosku o skorzystanie z danej pomocy wystarczy oświadczenie, że spełnia się ten warunek. Zaproponowana branży pomoc to m.in.:

– zwolnienie z ZUS - dotyczy to obecnie miesiąca listopada, lecz pomoc może zostać przedłużona o kolejne miesiące, o czym będzie decydowała Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Z wnioskiem o zwolnienie dot. tego miesiąca można wystąpić do 31 stycznia 2021 r.

– świadczenie postojowe, które dotyczy osób prowadzących działalność w dniu 30 września 2020 r.

– dotacja w kwocie 5.000 zł - wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. Warunkiem jest spadek przychodu o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;

– dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 2000 – możliwość dofinansowania obejmuje 3 miesiące - tutaj jednym z warunków uzyskania pomocy jest fakt, iż dany przedsiębiorca nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. Przyznam szczerze, że może być trudno spełnić warunek niespełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości, albowiem podstawową przesłanką jest utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, który to stan utrzymuje się przez pewien okres.

– Generalnym warunkiem do skorzystania z w/w instrumentów pomocowych jest spadek przychodów. Przy czym za każdym razem spadek ten wyliczany jest w oparciu o inny okres. Niemniej trzeba go odnieść do analogicznego okresu w roku 2019 r. Kluczowymi we wnioskowaniu o instrumenty pomocowe są oświadczenia o spełnieniu warunków. Trzeba jednak pamiętać, że np. oświadczenia o spadku przychodu składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych oświadczeń, co jest obciążone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – precyzuje autor bloga prawowgastronomii.pl

– Patrząc na sytuację branży trudno oprzeć się wrażeniu, że proponowane rozwiązania nie przyniosą zadowalającego skutku. Pomimo długiego procedowania ustawy należy je ocenić jako doraźne i mające jedynie na celu sztuczne utrzymywanie działalności gospodarczych w rejestrach aktywnych przedsiębiorców, bo warunkiem przyznania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przez odpowiedni okres. Dodatkowo, przy dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników warunkiem jest niepozostawanie przez przedsiębiorcę w stanie prowadzącym do upadłości, a nie ma dnia, w którym nie otrzymywałbym wiadomości od restauratorów zgłaszających się w sprawie zasięgnięcia porady dot. restrukturyzacji, upadłości czy likwidacji działalności – mówi Piotr Jankowski.

– Dla przedsiębiorców, którzy chcą utrzymać pracowników i nie likwidować lokali, pomoc jaką otrzymują w związku z lockdownem jest marginalna, a warunki, jakimi podlegają, czasem niemożliwe do spełnienia i obwarowane odpowiedzialnością karną. Wielu z nich podejmuje próby w postaci zmiany modelu biznesowego, wprowadzając dania na wynos i na dowóz, lecz nie rekompensuje to tradycyjnej sprzedaży w lokalu – dodaje radca prawny.

Jego zdaniem, kroki, jakie powinien podjąć każdy restaurator, który chce przetrwać ten okres, to prowadzenie ze swoimi kontrahentami rozmów na temat modyfikacji istniejących rozliczeń – umowy najmu, leasingu.