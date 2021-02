Premier: Do branży gastro płynie proporcjonalnie największa pomoc

Największa proporcjonalnie pomoc płynie do branży gastronomicznej, która jest najdłużej zamknięta z powodu pandemii - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że do przedsiębiorców została przekazana pomoc w wysokości 200 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Zabrzu pytany był, czy nie obawia się, że przedsiębiorcy, szczególnie z branży gastronomicznej, będą pozywali Skarb Państwa w związku z obowiązującymi obostrzenia.

"Akurat w przypadku branży gastronomicznej mamy do czynienia z tą branżą, która rzeczywiście jest najdłużej zamknięta. Wiąże się to m.in. z tymi analizami, które do nas dochodzą. W restauracjach siedzimy z osobą dłuższy czas w małych, zamkniętych pomieszczeniach i w stosunkowo łatwy sposób dochodzi do przenoszenia wirusa" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że do przedsiębiorców z branży gastronomicznej należy podejść "z pełną empatią i zrozumieniem". "Tutaj też płynie proporcjonalnie największa pomoc" - zaznaczył premier.

"Co do pozwów (...) mam nadzieję, że - jeśli nawet do nich dojdzie - to będzie można pokazać w proporcji do innych krajów, jak państwo polskie pomogło i czy zrobiło wszystko, co w naszej mocy kosztem dzisiaj już kwoty bliskiej 200 miliardów złotych" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, "200 mld zł to blisko połowa polskiego budżetu państwa i taka pomoc została w szybki sposób skierowana do przedsiębiorców".

"Mam nadzieję, że jak chociaż trochę opadnie kurz, kiedy ten system szczepienia już będzie przynosił swoje pozytywne owoce, to i te emocje opadną. A my będziemy starali się poprzez +Nowy Polski Ład+ doprowadzić do szybkiego, bardzo szybkiego odbicia gospodarczego" - zadeklarował szef rządu. Jak mówił, propozycje rządu obejmą zestaw wielu bardzo zaawansowanych instrumentów finansowych, regulacyjnych i różnego rodzaju pomysłów dla przedsiębiorców. "Biznesowych pomysłów, które mają pomóc polskiej gospodarce" - dodał.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią premiera "Nowy Polski Ład", zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii, ma być zaprezentowany w najbliższym czasie. Jak tłumaczył w drugiej połowie stycznia, w ramach programu, rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.