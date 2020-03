Premier zawiesza działaność wszystkich restauracji i pubów

Zawieszona zostaje działalność wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki. Ograniczeniu podlega spożywanie posiłków na miejscu. Dozwolone są natomiast dostawy i branie jedzenia na wynos.

Autor: Horecatrends.pl Data: 13 marca 2020 19:47

Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

- W obliczu światowej epidemii, czy ogłoszonej pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Jesteśmy zobowiązani do (...) wykonania wszystkich możliwych kroków, żeby bezpieczeństwo Polaków, zdrowotne i pod wszelkimi możliwymi względami było utrzymane. Do tego potrzebne jest odpowiedzialność. dpowiedzialne działanie, które może doprowadzić do tego, że zminimalizujemy skutki pandemii - oświadczył szef rządu.

Zawieszona zostaje działalność wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn i innych miejsc rozrywki. Ograniczeniu podlega spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia będzie można brać na wynos lub z dostawą do drzwi.

❗️Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić TYLKO działalność na dowóz i na wynos. pic.twitter.com/csEuUsyAfi — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 13, 2020

Zdaniem premiera "dowożenie generuje mniejsze ryzyko".

- Wszyscy specjaliści, epidemiolodzy ostrzegają przed tym, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ludzie mogli się gromadzić w skupiskach - zaznaczył Mateusz Morawiecki.